Официально: индексацию социальных пенсий предложили повысить до 15%

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили пересмотреть параметры индексации социальных пенсий, установив их индексацию на уровне 15 процентов. Такое обращение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщила Лантратова в своем канале в MAX 18 апреля.

Депутат указала, что с 1 апреля социальные пенсии были проиндексированы на 6,8 процента, «тогда как наблюдаемая инфляция, по оценкам Банка России, достигает 14,5 процента».

Она обратила внимание, что именно получатели социальных пенсий, которых в России насчитывается более трех миллионов человек, сильнее всего ощущают рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Лантратова также отметила, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы закладывался более высокий ориентир индексации пенсий — 14,8 процента.

В связи с этим предлагаем установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15 процентов и распространить это решение на всех получателей, — написала она.

источник: «Парламентская газета»

