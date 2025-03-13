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Официально: какие скрытые данные о недвижимости доступны нотариусам
источник фото: ЦИАН

Официально: какие скрытые данные о недвижимости доступны нотариусам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 13.03.2025

Какие важные данные о сделках с жильём известны нотариусам, рассказали в Федеральной нотариальной палате.

При сделках с недвижимостью нужно проверить большой объём информации, при этом часть данных недоступна обычным гражданам, пишет РИА Недвижимость. Участники сделок могут получить важную информацию из открытых реестров и сервисов на базе Единой информационной системы нотариата. В частности, так можно проверить доверенность по регистрационному номеру или по QR-коду. Но обычный пользователь сможет узнать только факт наличия или отсутствия доверенности.

Нотариусу доступен скан-образ доверенности, он может узнать, какие полномочия есть у поверенного. Это позволяет специалисту выявить попытку мошенничества, когда аферист меняет содержание документа в своих интересах.

Реестр наследственных дел — это открытый ресурс, позволяющий узнать об открытии наследственного дела. При этом сведения о наследственной массе, наличии завещания доступны только нотариусу, который открыл наследственное дело. Данные о завещании хранятся в Единой информационной системе нотариата. При этом к «закрытому завещанию» доступа нет даже у нотариуса, эти данные будут доступны специалисту только после смерти человека.

С 1 марта 2023 года значительная часть сведений из Единого государственного реестра недвижимости скрыта от посторонних. Персональные данные собственников недвижимости доступны только владельцам жилья, нотариусам и некоторым сотрудникам государственных органов. Нотариус предоставляет заявителю выписку из ЕГРН с фамилией, именем, отчеством и датой рождения собственника недвижимости, датой возникновения права. При совершении нотариальных действий нотариус получает более подробную выписку с паспортными данными владельца, основанием возникновения права и другой информацией.

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Нотариус может запросить сведения о местоположении объекта недвижимости, этажности, об ограничениях и обременениях. Также при работе по наследственному делу он может получить выписку обо всех правах на недвижимость умершего человека.

Нотариус может проверить регистрацию долевого договора, даже если дом не построен и прав на квартиру нет. Специалист может получить выписку о содержании правоустанавливающих документов на недвижимость.

При оформлении сделок с недвижимостью нотариус может узнать, было ли жильё приобретено в период брака, есть ли брачный договор, соглашение о разделе имущества, является ли недвижимость совместной собственностью супругов, нужно ли согласие жены или мужа на продажу объекта. Чтобы получить эти сведения, нотариус направит электронный запрос в органы загс. Там же нотариус может получить информацию о смерти человека, чтобы помешать мошенникам завладеть чужим имуществом по паспорту умершего.

Нотариус проверяет подлинность паспорта, направляя запрос в МВД. Через органы внутренних дел специалисты находят сособственников, чтобы уведомить их о продаже доли. Чтобы узнать о наличии ограничений или запретов на сделки с недвижимостью, нотариусы обращаются в Федеральную службу судебных приставов.

В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что нельзя просто обратиться к нотариусу, чтобы узнать, кто владеет роскошным особняком на соседней улице. Данные из закрытых реестров можно получить, только имея для этого веские основания, прописанные в законодательстве.

источник: ЦИАН

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