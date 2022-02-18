Официально: капремонт стационарного комплекса больницы им. Даши Севастопольской идет высокими темпами

На территории больницы им. Даши Севастопольской продолжается капитальный ремонт стационарного комплекса и возведение двух модульных зданий – под размещение кабинетов компьютерной томографии и УЗИ, а также контрольно-пропускного пункта.

Капитальный ремонт стационарного комплекса выполнен на 60%. Ведется чистовая отделка помещений, обшивка палат специальным медицинским материалом, завершается укладка плитки. В этом году больницу отремонтируем и введем в эксплуатацию. Ремонт идет высокими темпами. Завершаются также работы по устройству модульного КПП на территории больницы», — подчеркнул директор департамента капитального строительства. В медучреждении будут располагаться травматологическое, ревматологическое, терапевтическое отделения, которые смогут принимать одновременно около 100 пациентов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Срок окончания капитального ремонта объекта – май 2022 года. Летом комплекс планируется передать в эксплуатацию больнице. Работы выполняет подрядная организация «Теплостройсервис», цена контракта – более 200 млн. рублей.

Также на территории больничного городка на улице Надеждинцев, между зданием стационара и корпусом ревматологического отделения продолжается строительство модуля для размещения кабинетов компьютерной томографии и ультразвуковых исследований.

Основной этап работ уже выполнен – собран каркас быстровозводимого здания. Сейчас ведется разводка инженерных систем, после чего подрядчик приступит к внутренним отделочным работам. В апреле этого года объект планируем завершить, – говорит директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Руководитель ведомства отметил, что запуск нового модуля позволит медикам качественно выполнять обследования, а пациентам – в комфортных условиях ожидать своей очереди или отдыхать после диагностических процедур.

Общая площадь модуля составляет более 200 квадратных метров, здание готово на 65%. Работы выполняет подрядная организация «Фаворит». Цена контракта – 12 млн рублей.

В отделке применяется специальный медицинский материал – криплат. Его можно обрабатывать дезинфицирующими средствами, он не подвергается разрушению. Фасады модуля отделаны керамогранитом, крыша – металлическим профнастилом. Для отвода осадков с крыши выполнен организованный водосток, – отмечает заместитель директора компании-подрядчика Олег Безручко.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется устройство семи быстровозводимых модульных зданий. Кроме помещения для компьютерного томографа и аппарата УЗИ, а также КПП на территории больницы им. Даши Севастопольской, это детская поликлиника в Балаклаве на 200 посещений в смену, модуль под размещение пищеблока психиатрической больницы, морг и два контрольно-пропускных пункта на территории первой городской больницы.