Официально: ключевая ставка повышена до 19% годовых

На заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 13 сентября, ключевую ставку повысили до 19% годовых.

Напомним, на июльском заседании совета директоров ЦБ РФ ставку повысили стразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. На предыдущих четырёх заседаниях ставку сохраняли на уровне 16% годовых.

Это решение не стало неожиданностью для участников рынка. Большинство экспертов ожидали повышения или сохранения показателя в сентябре. В Сбере не исключали повышение показателя до 20%, отметив, что шансы на сохранение и повышение ключевой ставки примерно равны. Участники рынка уже заложили в ставки возможное ужесточение денежно-кредитной политики, добавили в банке.

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин ранее дал сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайших заседаниях. По его словам, для достижения низкой инфляции нужна более значительная коррекция ключевой ставки, поскольку экономика стала менее чувствительной к изменению показателя.

Согласно базовому сценарию Банка России, ключевая ставка вернётся к уровню 7,5–8,5% годовых не ранее 2027 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 25 октября 2024 года.

источник: ЦИАН