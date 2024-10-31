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Официально: лимит семейной ипотеки увеличен - её выдача продолжится
источник фото: ЦИАН

Официально: лимит семейной ипотеки увеличен — её выдача продолжится

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:36 31.10.2024

На семейную ипотеку выделен дополнительный лимит — 350 млрд рублей, сообщает оператор программы Дом.РФ. Уже запущен процесс распределения этих денег между банками, он закончится на следующей неделе.

В последние дни банки один за другим заявляли о том, что приостанавливают прием заявок на получение семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. Такая ситуация уже возникала в сентябре. После этого между банками были перераспределены остатки лимитов в 140 млрд рублей — объемы тех банков, которые могли не успеть израсходовать свой лимит, передали другим банкам, которым денег на программу не хватало. Но и перераспределенных средств хватило ненадолго.

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Как сообщает Дом.РФ, в августе жители России получили по программе «Семейная ипотека» 173 млрд руб., а в сентябре — 180 млрд. Если темп выдачи кредитов останется прежним, дополнительного лимита хватит до конца года.

источник: ЦИАН

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