Официально: лимит семейной ипотеки увеличен — её выдача продолжится

В последние дни банки один за другим заявляли о том, что приостанавливают прием заявок на получение семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. Такая ситуация уже возникала в сентябре. После этого между банками были перераспределены остатки лимитов в 140 млрд рублей — объемы тех банков, которые могли не успеть израсходовать свой лимит, передали другим банкам, которым денег на программу не хватало. Но и перераспределенных средств хватило ненадолго.

Как сообщает Дом.РФ, в августе жители России получили по программе «Семейная ипотека» 173 млрд руб., а в сентябре — 180 млрд. Если темп выдачи кредитов останется прежним, дополнительного лимита хватит до конца года.

источник: ЦИАН