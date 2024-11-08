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Официально: лимиты по семейной ипотеке полностью распределили между банками
иллюстрация: ЦИАН

Официально: лимиты по семейной ипотеке полностью распределили между банками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:47 08.11.2024

Институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» завершил распределение между банками лимитов по семейной ипотеке. Общая сумма лимитов — 350 млрд рублей. Перераспределение этих средств позволило увеличить лимиты для 37 банков.

Сбербанк и ВТБ получили на реализацию льготной программы по 122,4 млрд рублей, Альфа-Банк получил лимит на сумму 42 млрд рублей, ПСБ — на 21 млрд рублей, банк «Дом.PФ» — на 8,3 млрд рублей. Банку «Уралсиб» выделен лимит 4,2 млрд рублей. Ещё по 3,5 млрд рублей было выделено Абсолют-банку, Металлинвестбанку и банку БЖФ.

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О выделении 350 млрд рублей дополнительных лимитов на семейную ипотеку стало известно в конце октября. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что остаток средств, предусмотренных на выдачу семейной ипотеки в 2024 году, перераспределят, и заверил, что в 2024 и 2025 годах проблем с финансовым обеспечением популярной льготной программы не будет. Напомним, ранее ряд крупных банков, в том числе Сбер и ВТБ, временно приостановил записи на сделки по программе, объяснив это исчерпанием лимитов.

источник: ЦИАН

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