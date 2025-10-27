Прямо сейчас:
Официально: людям будет проще узаконить права на землю
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:21 27.10.2025

Узаконить права на земельные участки станет проще. Законопроект, устраняющий ряд противоречий в законодательстве, касающихся прав на землю, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Если проект закона одобрят, людям будет проще узаконить права на участки, которыми они фактически владеют и пользуются. Многие граждане десятилетиями пользуются полученными в советский период земельными участками, оформив право пожизненного владения или бессрочного пользования, отметил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Однако они не могут перевести участки в собственность, так как получают отказы из-за формального ограничения.

Согласно действующему Земельному кодексу, бесплатно получить землю только один раз. Это ограничение было введено, чтобы люди не пытались повторно получить земельный участок от государства. При этом в законодательстве описаны ситуации, когда человек пользуется участком и хочет оформить его в собственность, и про «один раз» там не уточняется. Однако чиновники часто отказывают гражданам, ссылаясь на общее правило.

Законопроект устраняет это противоречие. В документе прямо указано, что правило «один раз» не применяется при оформлении права на используемый участок. Глава комитета подчеркнул, что в таких случаях человек не получает новый надел, а закрепляет свои права на землю, которая фактически ему принадлежит.

Если поправки будут приняты, оформление земли, которая фактически находится в пользовании, не будет зависеть от того, воспользовался ли человек правом на бесплатное получение другого земельного участка. Это уточнение поможет защитить права пенсионеров, садоводов, наследников владельцев участков, работников бывших совхозов. Нередко эти люди годами не могут узаконить владение землёй.

источник: ЦИАН

Просмотры: 6

