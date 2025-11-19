Официально: Матери-героини будут получать выплаты наравне с Героями России

В этом году звания «Мать-героиня» удостоены 35 женщин. Им устанавливается ежемесячная денежная выплата – 72 403,79 рубля – и дополнительное материальное обеспечение – 415% размера социальной пенсии), — написал он в Telegram.

Кроме того, родители десяти и более детей теперь имеют право на расширенный перечень льгот в сфере ЖКХ, оздоровления, обучения и других сферах.

Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.

СПРАВКА: «Мать-героиня» — это звание, которое присваивают женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей. Присвоение звания «Мать-героиня» производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.

источник: РИА Новости Крым