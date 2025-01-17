Официально: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2025 МРОТ установлен в сумме 22 440 рублей в месяц.

Справочно: в 2024 году МРОТ был 19 242 ₽. С 01.01.2025 года — 22 440 ₽.

МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Сумма, меньше которой работодатель не может начислять сотруднику в месяц при полном рабочем дне, если он выполнил трудовые обязанности

МРОТ также влияет на расчет отпускных, больничных, командировочных и разных пособий.

Какая ответственность предусмотрена за начисление зарплаты ниже МРОТ?

Если сотрудник получил зарплату ниже МРОТ, работодателя может оштрафовать трудовая инспекция. Для руководителя компании штраф — от 10 000 до 20 000 ₽, для ИП и малых предприятий — от 1000 до 5000 ₽, для средних и крупных компаний — от 30 000 до 50 000 ₽

За повторное нарушение ИП и малые предприятия могут получить штраф от 10 000 до 30 000 ₽, средние и крупные компании — от 50 000 до 100 000 ₽. Руководителя компании за такое могут оштрафовать на 20 000—30 000 ₽ или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.

Что делать, если зарплата ниже МРОТ?

Если заработная плата сотрудника меньше МРОТ, работодатель должен повысить оклад или ставку или предусмотреть надбавку до нового минимального размера оплаты труда.

Если сотрудник получает зарплату ниже минимальной, он может пожаловаться в трудовую инспекцию. Для этого надо направить заявление о том, что работодатель платит меньше, чем предусмотрено законом.

В случае выплаты заработной платы ниже МРОТ, отказа работодателя от оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, невыплаты заработной платы Вы можете анонимно сообщить об этом на телефон «горячей линии» администрации города Симферополя: +7-978-143-52-42

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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