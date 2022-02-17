Официально: на сегодняшний день Крым преодолел проблему вододефицита  

Сейчас водохранилища Крыма заполнены более чем на 50%.

На сегодняшний день Крым решил проблему водоснабжения. Об этом сообщила вице-премьер РК Светлана Маслова. По ее словам, сложившаяся ранее на полуострове ситуация с дефицитом пресной воды была связана в первую очередь с погодными и климатическими условиями. Теперь «время вододефицита» позади. Теперь же основной задачей является оценка проводимых мероприятий для того, чтобы быть готовым к возможным проблемам и больше не испытывать дефицита водоснабжения.

Ни для кого не секрет, что у Крыма бывают засушливые периоды, бывают водные периоды. Наша основная задача – быть готовыми к проблемам и не испытывать дефицита водоснабжения в будущем. Нельзя говорить, что все водохранилища заполнены на 80%, так как их наполнение не равномерное. На сегодняшний день все водные объекты поверхностного стока наполнены более чем на 50%. Сегодня самым наполненным является Аянское водохранилище, которое имеет 100% наполнения, – рассказала Светлана Маслова.

Вице-премьер Республики также прокомментировала появившуюся в Интернете информацию о том, что большая часть накопленной воды сливается в море. Она добавила, что на Южном берегу Крыма, в качестве альтернативных источников, используются водопады, и нет возможности перенаправить весь сток.

Это проблема, которую необходимо решать, так как важно сохранить водные ресурсы. На сегодняшний день специалистами ГУП РК «Вода Крыма» проработан ряд мероприятий, которые позволят точечно подойти ко всем источникам. В каких-то случаях необходимо увеличение диаметра трубы, где-то является необходимым проработать вопрос о строительстве дополнительного водохранилища, куда будет собираться сток. Все эти мероприятия будут собраны в единую программу, — добавила вице-премьер.

Также Светлана Маслова отметила, что режимная подача воды во всех регионах Крыма была отменена. Все муниципальные образования с централизованным водоснабжением получают воду без ограничений.

При этом проблема потерь воды в «дырявых» сетях остается актуальной.

Это действительно серьёзная проблема не только для Крыма, но и для большинства субъектов Российской Федерации. Долгое время этой ситуацией никто не занимался. А рамках комплексного плана в 2021 году было выделено порядка 1,5 млрд рублей. Были выполнены работы на 14 основных участках, и в конце 2021 года мы провели работы ещё на одном дополнительном участке для того, чтобы ликвидировать основные утечки. Работы завершены. На сегодняшний день уже подтверждено, что мы достигли экономию ресурсов. Утечки прекратились, — заявила Светлана Маслова.

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.

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