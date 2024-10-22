Официально: на сохранение льготной ставки по сельской ипотеке выделили 6,5 млрд рублей

Кабмин дополнительно выделит 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сёл, в том числе на сельскую ипотеку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина. Как пояснили в Минсельхозе, сумму, о которой идёт речь, направят на сохранение льготной ставки по ранее взятым кредитам.

Выделение дополнительных средств на выдачу новых кредитов по сельской ипотеке в текущем году находится в проработке, — рассказали в ведомстве.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что спрос на данную программу будет расти только при условии параллельного развития инфраструктуры сельской местности. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.

Удивительно, но люди действительно сейчас хотят ехать и жить „на селе“. То есть работать, в том числе не удалённо, а очно. Развивать свой участок, растить детей. А для этого нужны рабочие места, детские сады, школы и зоны отдыха. Как инструмент оптимизации ипотечного кредита её используют всё меньше. Да и государство прикладывает к этому все усилия (как и с IT-ипотекой), ограничивая распространение сельской ипотеки во „вкусных“ местах, — сказал девелопер.

По мнению Максима Лазовского, серьёзного влияния на цены ИЖС сельская ипотека не оказывала и не окажет в будущем.

Узнайте больше: В сафари-парк "Тайган" пришла большая беда. Что скажет следствие Схожей точки зрения придерживается основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов. Сельская ипотека не сильно влияет на уровень цен, так как в ней не задействованы столичные регионы. Цены будут расти скорее по причине обязательного введения эскроу и сложностей с приёмкой домов, в том числе по причине потребительского экстремизма. Например, неделю назад в „Дом.РФ“ заявили, что при спорном случае 80% суммы можно будет раскрыть при приёмке дома независимой экспертизой даже при несогласии клиента. Но остаются же ещё 20%, и это риски. Их и будут закладывать в стоимость, — резюмировал застройщик. источник: ЦИАН

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