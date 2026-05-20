Официально: наследников бойцов СВО освободят от уплаты пошлины при регистрации авто

Наследников участников СВО освободят от уплаты пошлины за госрегистрацию унаследованных транспортных средств. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 20 мая.

Закон предоставляет адресную льготу для наследников бойцов СВО и волонтеров, работавших в ряде регионов, освобождая их от уплаты пошлины за регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия.

При этом уточняется, что льгота для волонтеров распространяется на регионы, указанные в президентском указе от 30 апреля 2022 года, касающемся поддержки волонтерской деятельности. Согласно текущей редакции указа, к таким субъектам относятся: ЛНР, ДНР, Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская и Херсонская области, а также Севастополь.

Кроме того, закон увеличивает размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 5 до 10 тысяч рублей.

источник: «Парламентская газета»

