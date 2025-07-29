Официально: нотариальный договор дарения недвижимости близкому родственнику стал доступнее﻿

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют перечень льгот нотариата для граждан. Соответствующий закон подписан Президентом РФ и опубликован.

Теперь при удостоверении договоров дарения недвижимого имущества в пользу членов семьи и близких родственников предоставляется льгота 50% на оплату федерального тарифа. Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках и дедушках, внуках, братьях и сестрах.

Напомним, в январе 2025 года была введена обязательная нотариальная форма договоров дарения недвижимости между гражданами. В список вошли и сделки между близкими родственниками. Как показывает практика, особое доверие к члену семьи нередко делает дарителя еще более уязвимым, менее бдительным и осторожным. Недобросовестные родственники могут воспользоваться такой ситуацией в корыстных целях.

Федеральный тариф на сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, составляет 0,5% от суммы договора и не может превышать 20 000 рублей. Данный тариф един для всех субъектов РФ. Плюс к этому оплачивается региональный тариф, который в каждом регионе устанавливается отдельно. Например, для близких родственников в Москве в 2025 году он составляет 7 000 рублей.

В итоге дарение близкому родственнику даже самой дорогой столичной недвижимости обойдется человеку не более чем в 17 000 рублей: 10 000 федеральный тариф (с учетом льготы в 50%) и 7 000 — региональный.

При удостоверении договора дарения нотариус осуществляет широкий комплекс проверок: от установления личности участников и проверки документов до запросов в ЗАГС, МВД и другие ведомства и государственные базы.

Нотариус также обеспечит проверку правоспособности сторон, выяснит их истинные намерения и объяснит все правовые последствия, что значительно увеличит защиту имущественных прав дарителя. Участие нотариуса не позволит ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать его жилье. Это исключает и риски подписания сделки под давлением или в неадекватном состоянии.

Отметим, что на сегодняшний день нотариат предоставляет широкий перечень льгот самым разным категориям граждан. Отчуждение недвижимости входит в топ-3 самых востребованных «льготных» нотариальных действий.

На удостоверении различных сделок с недвижимостью могут сэкономить несовершеннолетние, ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие военнопленные во время ВОВ, узники фашистских концлагерей, герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства и другие.

Также предусмотрены льготы для граждан при улучшении жилищных условий и отчуждении недвижимости из аварийного фонда. Целый ряд льгот предусмотрен в рамках оформления наследственных прав, в том числе на недвижимое имущество.

Получатели льгот освобождаются от оплаты федерального, регионального или сразу обоих тарифов. Льготы можно получить у любого нотариуса по всей стране. С полным списком льгот для разных категорий граждан можно ознакомиться здесь.

Принципиально, что нотариусы предоставляют правовые гарантии и всегда несут полную имущественную ответственность за результат своей работы, даже если совершают нотариальные действия бесплатно или с учетом льгот.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты