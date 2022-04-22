Официально: нотариусы смогут обмениваться электронными доверенностями через платформу ФНС

Федеральная налоговая служба и Федеральная нотариальная палата, сообщает «Российская газета» подписали дорожную карту по апробации единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС. Документ предусматривает создание в ФНП «особого» узла сети распределенного реестра блокчейн, интегрированного с системой ЕИС нотариата, сообщили в пресс-службе ФНС.

Цифровые инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий, и в этих процессах очень важно гарантировать участникам гражданского оборота надежную защиту их прав и имущественных интересов. Это традиционная задача нотариата, который активно развивает свою цифровую инфраструктуру в тесном взаимодействии с государственными органами, — заявил президент ФНП Константин Корсик, добавив, что совместный с ФНС проект откроет «новые возможности для эффективного и безопасного гражданского оборота».

Новая технология сделает оборот доверенностей более эффективным и защищенным, повысит удобство граждан при обращении к нотариусу, а также обеспечит хозяйствующим субъектам ряд преимуществ.

В частности, станет проще процесс выдачи «цифровой» доверенности. При оформлении машиночитаемой доверенности у нотариуса доверителю не потребуется личная усиленная квалифицированная электронная подпись. Нотариус удостоверит доверенность, подписав ее своей электронной подписью.

Документы, поступающие от нотариусов в электронном виде, будут обрабатываться быстрее и без ошибок, при этом будут устранены недостатки обычного бумажного документооборота.

Эксперимент по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями был запущен ФНС в сентябре 2021 года. Технология распределенного реестра позволяет оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной доверенностью и не прикладывать саму доверенность к каждому документу.

Источник: «Российская газета» (автор: Василий Кошкин)