Официально: новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных происшествий

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев, новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций. Спасатели заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике чрезвычайных ситуаций. Обеспечили устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта.

Тем не менее, на территории Республики по информации ГУ в период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано 8 пожаров, всего за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. На обеспечении безопасности находились от РСЧС 52 человека. 15 ед. техники, — цитирует пресс-служба ведомства Сергея Садаклиева. — Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность,. Также, приняты дополнительные меры по профилактике пожаров».

Спасателями из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляется патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводятся профилактические беседы по правилам безопасного поведения в горно-лесной зоне в зимний период.

МЧС Республики Крым напоминает:

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Используйте только сертифицированную пиротехническую продукцию, не разрешайте детям ее использование, соблюдайте правила пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий!

Соблюдайте меры безопасности на водных объектах!

Покидая Ваше жилище на длительный период, во избежание аварийных ситуаций отключите электроприборы, перекройте подачу холодного и горячего водоснабжения, а также подачу газа!

Отправляясь в горно-лесную местность, зарегистрируйтесь в спасательном подразделении!

Помните, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

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