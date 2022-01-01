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Официально: новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных происшествий
фото: pxhere.com

Официально: новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных происшествий

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:14 01.01.2022

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев, новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций. Спасатели заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике чрезвычайных ситуаций. Обеспечили устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта.

Тем не менее, на территории Республики по информации ГУ в период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано 8 пожаров, всего за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. На обеспечении безопасности находились от РСЧС 52 человека. 15 ед. техники, — цитирует пресс-служба ведомства Сергея Садаклиева. — Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность,. Также, приняты дополнительные меры по профилактике пожаров».

Спасателями из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляется патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводятся профилактические беседы по правилам безопасного поведения в горно-лесной зоне в зимний период.

Узнайте больше:  В Крыму с начала года спасено более 1 740 человек

МЧС Республики Крым  напоминает:

  • Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра!
  • Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!
  • Используйте только сертифицированную пиротехническую продукцию, не разрешайте детям ее использование, соблюдайте правила пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий!
  • Соблюдайте меры безопасности на водных объектах!
  • Покидая Ваше жилище на длительный период, во избежание аварийных ситуаций отключите электроприборы, перекройте подачу холодного и горячего водоснабжения, а также подачу газа!
  • Отправляясь в горно-лесную местность, зарегистрируйтесь в спасательном подразделении!

Помните, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

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