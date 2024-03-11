Официально: объемы выдач новых POS-кредитов в январе сократились на четверть

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2024 г.

Объемы выдач новых POS-кредитов (ред.: разновидность экспресс-займа, который можно получить без визита в банк, прямо в торговой точке: магазине, гипермаркете, салоне продаж) в январе 2024 г. сократились по сравнению с декабрем прошлого года на 25%, а количество – на 21%. В январе было выдано 320,68 тыс. POS-кредитов на 23,15 млрд руб., против 404,63 тыс. кредитов на 30,66 млрд руб. месяцем ранее. Средний чек по товарным кредитам за месяц снизился на 5%: с 76 до 72 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования остался на уровне 21 мес. В годовом отношении количество POS-кредитов снизилось на 20%, а вот объемы выросли на 5%. В январе 2023 года было выдано 400,37 тыс. POS-кредитов на 22,09 млрд руб. Средний чек за год вырос на 31%: с 55 тыс. руб. В январе 2023 г. средний срок POS-кредитования составлял всего 12 месяцев, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

По объемам выдач товарных кредитов в пятерку регионов-лидеров в январе этого года вошли: Москва – 20,77 тыс. кредитов на 2,17 млрд руб., Московская обл. –17,95 тыс. кредитов на 1,66 млрд руб., Санкт-Петербург – 13,12 тыс. кредитов на 1,11 млрд руб., Краснодарский край – 14,15 тыс. кредитов на 1,07 млрд руб. и Свердловская обл. – 10,14 тыс. кредитов на 711 млн руб.

Во всех регионах из ТОП-30 по выдачам POS-кредитов в январе 2024 г. наблюдается сокращение их количества и объемов по сравнению с декабрем 2023 г. Наибольшее снижение зафиксировано в Ставропольском крае, где объемы кредитования упали на 34%, а количество выдач – на 29%. Динамика среднего чека POS-кредитования в регионах в основном была отрицательная. Лидерами снижения стали обе столицы: в Москве и Санкт-Петербурге средний чек товарных кредитов снизился на 10% и составил 104 и 84 тыс. руб. соответственно. Больше всего средний чек POS-кредитов вырос в Северной Осетии: +4%, рост зафиксирован также в Воронежской обл. и Дагестане. В Омской обл. и Красноярском крае размер товарного кредита за месяц не изменился.

Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:

Поскольку POS-кредитование является целевым, т.е. используется для финансирования конкретных покупок, главный фактор, который определяет рост цен товаров и услуг, а значит, и среднего размера кредита – это инфляция. Также после стресса 2022 года, когда россияне переключились на сберегательную модель поведения, отличающуюся экономией, осторожностью и самоограничениями, в 2023 году потребительские настроения вместе с аппетитами к кредитованию существенно повысились. Что касается роста среднего срока по новым POS-кредитам, то здесь сработало сразу несколько причин. С одной стороны, рост среднего чека и рост процентных ставок (из-за повышения ключевой) создали предпосылки к существенному увеличению ежемесячного платежа. С другой стороны, макропруденциальное регулирование было, напротив, направлено на снижение долговой нагрузки и вынуждало кредиторов предпринимать меры по тому, чтобы платёж по кредиту не повышался. Как следствие, эта задача решилась за счёт представления кредитов на более длительный срок.

источник: пресс-служба ОКБ