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Официально: образовательные организации Крыма возвращаются к привычному режиму работы  
Фото: simf.rk.gov.ru

Официально: образовательные организации Крыма возвращаются к привычному режиму работы  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 28.03.2022

Онлайн, пока. Школьные линейки, снова здравствуйте.

Образовательные организации Крыма возвращаются к привычному режиму работы. Об этом сообщили в министерства образования, науки и молодежи РК.

За прошедшие 2 года многие традиционные для школ и профессиональных образовательных организаций мероприятия были переведены в непривычный формат либо отменены. Перестали проводиться и общешкольные линейки.

Как отметили в минобразе Крыма, школьные линейки — одна из эффективных форм воспитательной работы. Они не только помогают сохранять школьные традиции, но и являются важным механизмом воспитания личности.

Линейки выполняют и важную организационную функцию. На таких мероприятиях подводят итоги прошедшей недели и намечают планы на новую. Многие образовательные организации использовали такую форму воспитательной работы, но в период распространения новой коронавирусной инфекции проведение линеек было приостановлено, — говорится в сообщении.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации появилась возможность многие мероприятия возобновить. В связи с чем министерство подготовило методические рекомендации о проведении линеек в образовательных организациях.

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