реклама крым
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Официально отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова оформят 11 января

crimeapress_news



реклама в крыму
Официально отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова оформят 11 января
Фото: пресс-служба горсовета Симферополя

Официально отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова оформят 11 января

Опубликовал: CrimeaPRESS в Власть в Крыму 13:56 05.01.2022

Тогда же станет известно, кто временно возглавит администрацию крымской столицы.

11 января пройдет внеочередная сессия городского совета Симферополя (начало заседания в 11:00).

В повестку дня внеочередной сессии Симферопольского городского совета включены вопросы: О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Симферополя Демидова В.В.; О возложении временного исполнения полномочий главы администрации города Симферополя; О внесении изменений в решение 1-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 29.09.2014 № 14 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя», — сообщает пресс-служба горсовета.

Таким образом, официально отставку Валентина Демидова оформят именно 11 января.

Как указано в проекте решения горсовета, предполагается, что с 12 января врио главы городской администрации крымской столицы станет Максим Балахонов, который в настоящее время занимает должность первого заместителя главы администрации города.

 

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.