Официально отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова оформят 11 января

Тогда же станет известно, кто временно возглавит администрацию крымской столицы.

11 января пройдет внеочередная сессия городского совета Симферополя (начало заседания в 11:00).

В повестку дня внеочередной сессии Симферопольского городского совета включены вопросы: О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Симферополя Демидова В.В.; О возложении временного исполнения полномочий главы администрации города Симферополя; О внесении изменений в решение 1-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 29.09.2014 № 14 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя», — сообщает пресс-служба горсовета.

Таким образом, официально отставку Валентина Демидова оформят именно 11 января.

Как указано в проекте решения горсовета, предполагается, что с 12 января врио главы городской администрации крымской столицы станет Максим Балахонов, который в настоящее время занимает должность первого заместителя главы администрации города.

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