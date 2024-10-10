Официально: пенсии будут проиндексированы с января 2025-го на уровень инфляции

Пенсии будут проиндексированы в России на уровень инфляции с января 2025 года. Об этом заявил 7 октября глава Минфина Антон Силуанов, выступая на слушаниях по трехлетнему бюджету в Совете Федерации. Как отметил министр, индексация касается выплат и работающим, и неработающим пенсионерам. По прогнозу Минфина, инфляция на конец этого года должна составить 7,3 процента, передает РИА Новости.

Как писала ранее «Парламентская газета», с января размер страховой пенсии по старости увеличится до 25,1 тысячи рублей. Сейчас он составляет 23,4 тысячи рублей.

источник: «Парламентская газета»

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