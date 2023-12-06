Официально: пенсию в повышенном размере получают 14459 севастопольцев старше 80 лет

При достижении 80-летнего возраста пенсионеру положена выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере. Пенсия с учётом повышения поступает на следующий месяц после дня рождения. Перерасчет производится в проактивном режиме, то есть подавать заявление в Отделение Социального фонда России не нужно.

Размер прибавки в 2023 году — 7567 рублей, а в следующем году, в связи с индексацией, доплата к пенсии составит 8 134,88 рубля.

Такая надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. К социальной пенсии по старости или пенсии по инвалидности такое повышение законом не предусмотрено. Получатели пенсии по случаю потери кормильца также не имеют права на данное повышение. Кроме того, при достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается у пенсионеров, которые являются инвалидами I группы, потому что они уже получают фиксированную выплату в двойном размере, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, вне зависимости от вида получаемой пенсии за гражданином старше 80 лет можно закрепить человека, осуществляющего уход. Но при условии, что ухаживающий человек сам не является получателем какого-либо вида пенсии, официально не трудоустроен и не получает пособие в Центре занятости как безработный.

Выплата ухаживающему лицу в размере 1200 рублей производится ежемесячно и перечисляется пенсионеру вместе с его пенсией. Оплату услуг лицу, которое оказывает уход, по желанию осуществляет сам пенсионер, о котором заботятся.

Для оформления компенсации по уходу можно подать заявление через портал Госуслуги, в клиентской службе СФР либо МФЦ.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю