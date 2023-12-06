Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Официально: пенсию в повышенном размере получают 14459 севастопольцев старше 80 лет
актуально в республике
Официально: пенсию в повышенном размере получают 14459 севастопольцев старше 80 лет

Официально: пенсию в повышенном размере получают 14459 севастопольцев старше 80 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:27 06.12.2023

При достижении 80-летнего возраста пенсионеру положена выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере. Пенсия с учётом повышения поступает на следующий месяц после дня рождения. Перерасчет производится в проактивном режиме, то есть подавать заявление в Отделение Социального фонда России не нужно.

Размер прибавки в 2023 году — 7567 рублей, а в следующем году, в связи с индексацией, доплата к пенсии составит 8 134,88 рубля.

Такая надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. К социальной пенсии по старости или пенсии по инвалидности такое повышение законом не предусмотрено. Получатели пенсии по случаю потери кормильца также не имеют права на данное повышение. Кроме того, при достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается у пенсионеров, которые являются инвалидами I группы, потому что они уже получают фиксированную выплату в двойном размере, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Напомним, вне зависимости от вида получаемой пенсии за гражданином старше 80 лет можно закрепить человека, осуществляющего уход. Но при условии, что ухаживающий человек сам не является получателем какого-либо вида пенсии, официально не трудоустроен и не получает пособие в Центре занятости как безработный.

Узнайте больше:  В Херсонесе Таврическом - новая капсульная выставка под названием «Святой врач в византийском Херсонесе»

Выплата ухаживающему лицу в размере 1200 рублей производится ежемесячно и перечисляется пенсионеру вместе с его пенсией. Оплату услуг лицу, которое оказывает уход, по желанию осуществляет сам пенсионер, о котором заботятся.

Для оформления компенсации по уходу можно подать заявление через портал Госуслуги, в клиентской службе СФР либо МФЦ.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 28

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.