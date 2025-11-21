Официально: по итогам 10-ти месяцев года крымский бюджет исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей

Увеличение собственных доходов позволяет республике значительно снизить зависимость от трансфертов и повышает финансовую устойчивость региона, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер рассказала, что наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республики занял НДФЛ, поступления которого составили более 44,2 млрд руб., или почти треть общего объема собственных доходов (33,4%), что на 22,8%, или на 8,2 млрд руб. превысило показатель-2024. Также выросли поступления: на 3,3 млрд руб., или на 18,4% по налогу на прибыль, составив 21,1 млрд руб.; на 1,8 млрд руб., или на 17,4% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составив почти 12 млрд руб.; на 1,1 млрд руб., или на 20,3% по налогу на имущество организаций, составив 6,7 млрд руб.; на 311 млн руб., или на 34,1%, по земельному налогу, составив более 1,2 млрд руб.; на 6,4 млрд руб., или на 53,2% по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составив 18,5 млрд руб.; на 1,9 млрд руб., или почти на 30% доходы от продажи материальных и нематериальных активов, составив 8,4 млрд руб.

Относительно исполнения расходной части бюджета главный финансист Крыма рассказала, что в процентном соотношении расходы за отчетный период осуществлены за счет средств: республиканских — 58,1% (почти 134 млрд руб.), федеральных – 27,3% (62,8 млрд руб.), муниципальных – 12,2% (28,2 млрд руб.), бюджета города Москвы – 1,5% (3,4 млрд руб.), внебюджетных – 0,9% (2 млрд руб.).

Вице-премьер обратила внимание, что более половины (118,3 млрд руб., или 51,4%) всех расходов направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, включая здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Это подчеркивает приоритеты государственной политики Крыма, ориентированные на повышение качества жизни населения.

Значительный объем расходов также был направлен на национальную экономику (развитие отраслей) – 67,3 млрд руб. (более 29% общих расходов) и жилищно-коммунальное хозяйство – 33,2 млрд руб. (14,4%).

Местные бюджеты за это время получили почти 46 млрд руб. межбюджетных трансфертов из бюджета республики, что составило почти 20% общего объема исполнения консолидированного бюджета республики, с ростом к показателю минувшего года на 5,6 млрд руб., или на 11,5%.Представленные результаты исполнения крымского бюджета являются важным индикатором успешной реализации бюджетной политики и открывают новые перспективы для социально-экономического развития Крыма в будущем, — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК