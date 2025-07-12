Официально: Правительство Крым предпринимает меры для стабилизации цен на топливо в республике

В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договорённость о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

С начала текущего года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин: стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тыс. руб., а АИ-95 – на 15 тыс. руб. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым