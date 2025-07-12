Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: Правительство Крым предпринимает меры для стабилизации цен на топливо в республике
Новости Республики
Официально: Правительство Крым предпринимает меры для стабилизации цен на топливо в республике
источник фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Официально: Правительство Крым предпринимает меры для стабилизации цен на топливо в республике

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 8:51 12.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк прокомментировал ситуацию на топливном рынке. В связи колебаниями оптовых цен на светлые нефтепродукты, Правительство Республики Крым предпринимает меры для стабилизации ситуации в регионе.

В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договорённость о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

С начала текущего года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин: стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тыс. руб., а АИ-95 – на 15 тыс. руб. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.

Узнайте больше:  Не везде в Крыму вода хорошего качества. В Евпатории с этим - проблема

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x