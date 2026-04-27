Официально: просрочка по ипотеке есть у 228 тысяч россиян

Благодаря макропруденциальным лимитам, которые ввёл регулятор, долю рискованных кредитов удалось сократить. Среди тех, кто оформил ипотеку в первом квартале, всего 4% направляют на выплаты по кредитам более 80% доходов. Менее 1% заёмщиков оформили жилищный кредит с низким первоначальным взносом.

К концу 2026 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам не превысит 1,5% ипотечного портфеля, сообщили ранее аналитик кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным исследования, в каждом пятом банке допускают, что рост просрочки будет более значительным — до 2%. Доля просроченной задолженности будет сокращаться по мере снижения ставок и возобновления роста ипотечного портфеля, ожидают аналитики.

источник: ЦИАН