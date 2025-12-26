Официально: ремонт Детского парка в Симферополе практически окончен

Основной контракт закончен, сейчас будут проводиться работы в рамках дополнительного, поскольку у нас появились дополнительные объемы работ… Дополнительные объемы уже незначительные. Поэтому в ближайшее время ремонтные работы в парке будут завершены, – проинформировал Афанасьев.

Он пояснил, что сдвиги по срокам произошли по объективной причине: в парке произвели замену всех коммуникаций, которых оказалось очень много.

Из законченного уже – это парк Шевченко. Мы его открыли, пользуется большой популярностью. Сквер на Студгородке – тоже в высокой степени готовности. Общественная территория на улице Киевской – там работы уже завершены. Наш Гагаринский парк – также достаточно большой объем работ сделан. Там у нас контракт до конца 2026 года. На сегодняшний день работы у нас идут в графике, в принципе, все нормально, там идет все по плану, – проинформировал мэр о степени готовности других зеленых зон крымской столицы.

Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году, также заявил в четверг глава столичной администрации Афанасьев.

источник: РИА Новости Крым