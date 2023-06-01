Официально: Республика Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что Крым примет на отдых детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области.

Республика Крым готова принять на отдых до 1 тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Говорил об этом с губернатором Вячеславом Гладковым. Также если у нас будут появляться свободные места, то предложим белгородцам направить в Крым дополнительное количество детей. Сделаем все, что сможем, для помощи субъектам Российской Федерации, – подчеркнул Глава Крыма.

Решение о вывозе детей из приграничных территорий Белгородской области было принято губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В свою очередь, крымские власти заверяют, что окажут братскому региону всю необходимую поддержку.

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