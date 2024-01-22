Официально: россияне стали тщательно следить за кредитной историей

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги работы в 2023 году платформы Кредистория (credistory.ru), с помощью которой заемщики могут не только проверить свою кредитную историю, но и воспользоваться сервисами по управлению своей финансовой репутацией.

В 2023 году сайт credistory.ru посетили более 21 млн раз, а общее число уникальных пользователей платформы превысило 9,7 млн человек, т.е. каждый пятый заёмщик в России пользуется именно Кредисторией.

За прошедший год на Кредистории было предоставлено 5,4 млн кредитных отчетов физическим лицам. Это почти в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году. Помимо этого, в 2023 году было рассчитано и предоставлено гражданам 22,5 млн индивидуальных кредитных рейтингов, для сравнения в 2022 году – 16,5 млн рейтингов.

Также востребованным оказался сервис, уведомляющий пользователей об изменениях в кредитной истории: в 2023 году подписчики получили 28,4 млн уведомлений против 12,9 млн годом ранее.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро:

Кредитная история – это, по сути, основа развития кредитной, да и в целом финансовой грамотности граждан. И мы видим, как эта финансовая грамотность, а вместе с ней и востребованность кредитных историй, неуклонно растёт. Если в начале 2021 года в ОКБ за кредитным отчётом в месяц обращалось порядка 300 тыс. человек, то в 2023 году, даже несмотря на непростую макроэкономическую обстановку, число получающих кредитный отчёт в месяц составило более 700 тыс. человек. Мы рекомендуем гражданам проверять кредитную историю ежеквартально. Во-первых, дважды в год это можно сделать абсолютно бесплатно. Потребуется буквально пару минут, чтобы получить свой кредитный отчёт на платформе Кредистория. Во-вторых, в конце 2022 и на протяжении 2023 года имели место существенные изменения в перечне и формате сведений в кредитной истории. Рынок продолжает перестраиваться под новые условия работы. В такой ситуации проверять, не появилось ли неточностей в кредитной истории, нужно регулярно.

Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:

Опираясь на мировой опыт, мы можем сказать, что кредитной истории в России еще предстоит проделать длинный путь развития. Контроль за своей кредитной историей и кредитным рейтингом должны стать регулярной привычкой для большей части экономически активного населения, а не 20%, как в данный момент. Уже сейчас при активной поддержке законодательных органов и регулятора кредитная история как инструмент активно развивается и наполняется новой информацией и функциональностью. В настоящее время на финальной стадии обсуждения находится инициатива включения в кредитную историю сведений о самозапрете на выдачу кредитов и займов. Это нововведение позволит, прежде всего, обезопасить граждан от кредитного мошенничества. Скорее всего, идея будет реализована уже в самом начале 2025 года. В интересах как заемщиков, так и финансовой индустрии в целом, было бы полезно дополнительно расширить информационное наполнение кредитной истории. Например, за счет информации об использовании сервисов рассрочки (так называемых BNPL-сервисов), сведений о доходах (платежеспособности), информации о регулярных (коммунальных) платежах. Включение этих данных в состав кредитной истории позволит кредиторам более качественно и, главное, быстро принимать решения об одобрении займов, а также снизит риски, закладываемые в стоимость кредитов, что в итоге приведёт к повышению доступности кредитования в целом.