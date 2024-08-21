Официально: с 9 сентября 2024 года судебные госпошлины уплачиваются в повышенном размере

Платежи, которые нужно вносить при подаче в арбитражные суды и суды общей юрисдикции имущественных исков, с сентября текущего года становятся значительно выше. То же касается пошлин по заявлениям о признании незаконными решений госорганов, по искам о заключении, изменении или расторжении договоров, по жалобам в вышестоящие инстанции и пр.

Новшества вступают в силу 8 сентября текущего года, применимы они к делам, возбужденным по заявлениям и жалобам, которые направят с 9 сентября 2024 года.

Имущественные иски

Арбитражный процесс

Госпошлины при подаче имущественных исков, которые подлежат оценке:

Цена иска, руб. Госпошлины, руб. До 100 тыс. включительно 10 тыс. Более 100 тыс. до 1 млн включительно 10 тыс. + 5% от суммы свыше 100 тыс. Более 1 млн до 10 млн включительно 55 тыс. + 3% от суммы свыше 1 млн Более 10 млн до 50 млн включительно 325 тыс. + 1% от суммы свыше 10 млн Более 50 млн 725 тыс. + 0,5% от суммы свыше 50 млн, но не более 10 млн

До сентября градация цен исков и размеры госпошлин другие, а после наступления указанной даты, например, если нужно подать иск, к примеру, на 500 тыс. руб., необходимо заплатить 30 тыс. руб.

При обращении с иском, который не нужно оценивать, компания перечислит госпошлину в размере 50 тыс. руб.

Гражданский процесс и административное судопроизводство

Госпошлины при подаче по ГПК РФ и КАС РФ имущественных исков, которые подлежат оценке, тоже меняются.

Цена иска, руб. Госпошлины, руб. До 100 тыс. включительно 4 тыс. руб. Более 100 тыс. до 300 тыс. включительно 4 тыс. +3% от суммы свыше 100 тыс. Более 300 тыс. до 500 тыс. включительно 10 тыс. руб. + 2,5%от суммы свыше 300 тыс. Более 500 тыс. до 1 млн включительно 15 тыс. руб. + 2% от суммы свыше 500 тыс. Более 1 млн до 3 млн включительно 25 тыс. руб. + 1% от суммы свыше 1 млн Более 3 млн до 8 млн включительно 45 тыс. руб. + 0,7%от суммы свыше 3 млн Более 8 млн до 24 млн включительно 80 тыс. руб. + 0,35%от суммы свыше 8 млн Более 24 млн до 50 млн включительно 136 тыс. руб. + 0,3%от суммы свыше 24 млн Более 50 млн до 100 млн включительно 214 тыс. руб. + 0,2% от суммы свыше 50 млн Более 100 млн 314 тыс. руб. + 0,15% от суммы свыше 100 млн, но не более 900 тыс.

До сентября градация цен исков и размеры госпошлин иные, а после наступления указанной даты, например, если надо подать иск, к примеру, на 500 тыс. руб., придется заплатить 15 тыс. руб.

При обращении с иском, который не нужно оценивать, компания перечислит госпошлину в размере 20 тыс. руб.

Оспаривание решений и действий госорганов

Чтобы в арбитражный суд подать заявление о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов власти либо должностных лиц, компания отдаст 50 тыс. руб. Аналогичный административный иск обойдется юрлицу в 15 тыс. руб.

Иски о заключении, изменении или расторжении договоров

Если в споре по АПК РФ компания-истец не требует вернуть исполненное по сделке или присудить имущество, госпошлина составит 50 тыс. руб.

Если иск без имущественных притязаний нужно подать в СОЮ, юрлицо перечислит 20 тыс. руб. Аналогичные изменения распространят на подачу в арбитражные суды и СОЮ исков о признании сделок недействительными без требований применить последствия недействительности.

Заявления по делам о банкротстве

Чтобы обратиться с заявлением о признании должника банкротом, компании придется внести 100 тыс. руб. По заявлениям и требованиям в рамках обособленных споров установят платеж в размере половины от госпошлины, которая определяется исходя из сути требования. До указанной даты применима позиция Верховного Суда РФ о том, что госпошлину рассчитывают исходя из существа требований по общим правилам.

Жалобы в вышестоящие суды

Арбитражный процесс

– 30 тыс. руб. – при подаче апелляционной жалобы или кассационной жалобы на судебный приказ;

– 50 тыс. руб. – при подаче кассационной жалобы, кроме жалобы, упомянутой выше, и жалобы в Верховный Суд РФ;

– 80 тыс. руб. – при подаче, например, кассационной либо надзорной жалобы в Верховный Суд РФ.

Гражданский процесс и административное судопроизводство

Компания внесет госпошлину в размере:

– 15 тыс. руб. – при подаче апелляционной жалобы, частной жалобы или кассационной жалобы на судебный приказ;

– 20 тыс. руб. – при подаче кассационной жалобы (кроме жалобы, упомянутой выше, и жалобы в Верховный Суд РФ);

– 25 тыс. руб. – при подаче, например, кассационной либо надзорной жалобы в Верховный Суд РФ.

источник: пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым

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