Официально: Сбер начал кредитовать ИЖС через эскроу

Сбер запустил пилотный эскроу-проект по кредитованию индивидуальных малоэтажных комплексов, сообщили в пресс-службе банка.

Сбер запустил пилотный проект по кредитованию малоэтажных жилых комплексов (индивидуальное жилищное строительство, ИЖС) через эскроу-счета. Такая схема будет реализована для проекта «Дмитров Дом» группы «Самолёт», — говорится в сообщении.

Эксперты Интерфакс-Недвижимость напоминают: в июле 2019 года российские девелоперы перешли от долевого строительства по «старой» схеме, когда застройщик напрямую привлекал деньги дольщиков, к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. По «новой» схеме деньги поступают в банк на счет эскроу, где хранятся до ввода объекта или иных обстоятельств, к примеру, расторжения договора и проч. Нововведение было призвано обеспечить безопасность и надежность средств, которые граждане вложили в строительство недвижимости.

По прогнозам аналитиков, объемы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере по итогам 2023 года достигнут 200 млрд рублей. Так, это вдвое больше, чем в прошлом году, и почти в восемь раз превышает показатель 2021 года.

По данным Банка ДОМ.РФ, спрос на ипотеку на ИЖС вырос втрое в мае по сравнению с показателем 2022 года. Так, ей воспользовались более 800 семей. Кроме того, результат на 10% превышает показатель предыдущего месяца. Объем сделок составил 3,6 млрд рублей.

Наибольший интерес к частному домостроению в мае проявили жители Московской области (свыше 1 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 4 раза), Краснодарского края (322 млн рублей, в 1,5 раза), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (318 млн рублей, в 2,5 раза).

ИЖС остается одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан и точкой роста жилищного строительства. Ввод жилья в этом сегменте растет темпами, опережающими многоквартирное строительство. Сам рынок частного домостроения меняется в части спроса и предложения. Наши клиенты, например, стали чаще рассматривать каркасные технологии строительства и дома из сип-панелей, — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Уточняется, что драйвером спроса в мае стала «Семейная» ипотека – ей воспользовались 44,5% клиентов, на «Льготную» пришлось 34,5%. В 13,5% случаев брали ипотеку для ИТ-специалистов, еще 5,5% выдано по стандартной рыночной программе.

источник: Интерфакс-Недвижимость

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