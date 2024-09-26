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Официально: сделки с участками без точных границ хотят запретить
фото: ЦИАН

Официально: сделки с участками без точных границ хотят запретить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 26.09.2024

Для тех, кто владеет таким участком, но не планирует его продавать, ничего не изменится, заверили в Росреестре. Законопроект о приостановке действий с неразграниченными земельными участками прошёл первое чтение.

Человек, покупающий земельный участок, у которого не установлены точные границы, в будущем может столкнуться с рядом проблем, заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Может выясниться, что купленный земельный участок находится совершенно в другом месте, а на спорную землю претендуют соседи. Он объяснил, что поправки направлены на защиту законного оборота недвижимости. Согласно документу, заключать сделки можно будет только с земельными участками, у которых есть точные границы. Если законопроект одобрят, покупателям земли не придётся бесконечно судиться с соседями или продавцом, уверен Бутовецкий.

Бутовецкий уточнил, что запрет касается только совершения сделок с такими участками. Если человек владеет земельным участком без точных границ, но не планирует продавать его или совершать другие сделки — это его личное решение. Он может определить границы участка по желанию, если такая необходимость возникнет.

Дополнительного воздействия на эту категорию мы не предполагаем, — заверил представитель Росреестра.

В Едином государственном реестре недвижимости около 17 млн участков не имеют точных границ. Это 20% от общего количества земельных участков.

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Законопроект содержит ещё ряд поправок:

  • людей обяжут регистрировать право на постройки после на земельных участках завершения строительства;
  • владельцы объектов недвижимости должны будут оформлять право на землю;
  • здания и сооружения можно будет использовать только в соответствии с видом разрешённого использования участка, на котором они построены.

источник: ЦИАН

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