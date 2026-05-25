Официально: семейная ипотека стимулирует семьи переезжать в новостройки

Низкая ставка по семейной ипотеке — это главный стимул для переезда в новую квартиру, заявили 54% участников опроса. Помимо этого, весомый аргумент в пользу новостроек — это безопасность. Для 32% опрошенных важными факторами при выборе жилья являются безопасность микрорайона и закрытая территория жилого комплекса. Люди объяснили, что на закрытой территории дети могут гулять самостоятельно, их не нужно постоянно контролировать. В числе преимуществ новостроек люди также называют видеонаблюдение, охрану и контроль доступа.

Около 41% респондентов считают преимуществом системы «умного дома», помогающие упростить бытовые процессы. Для 47% опрошенных важна хорошая звукоизоляция. Люди отмечают, что это повышает комфорт, особенно если в семье несколько детей. Для 33% участников опроса имеет значение социальную однородность соседей. Для 55% респондентов имеет большое значение развитая инфраструктура района, наличие школ, детских садов, медучреждений, мест для отдыха.

В кампании отмечают устойчивый интерес к проектам с продуманной инфраструктурой, безопасной территорией и цифровыми сервисами. Эти характеристики становятся определяющими для семей с детьми

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 44 лет, у которых есть дети.