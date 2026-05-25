Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: семейная ипотека стимулирует семьи переезжать в новостройки
Новости Республики
Официально: семейная ипотека стимулирует семьи переезжать в новостройки
фото: StoryTime Studio / Shutterstock.com

Официально: семейная ипотека стимулирует семьи переезжать в новостройки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 25.05.2026

Более 50% россиян с детьми назвали семейную ипотеку главным стимулом для переезда в новостройку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование девелопера ГК «Кортрос». По данным опроса, для людей важны развитая инфраструктура, безопасность и комфорт жилья.

Низкая ставка по семейной ипотеке — это главный стимул для переезда в новую квартиру, заявили 54% участников опроса. Помимо этого, весомый аргумент в пользу новостроек — это безопасность. Для 32% опрошенных важными факторами при выборе жилья являются безопасность микрорайона и закрытая территория жилого комплекса. Люди объяснили, что на закрытой территории дети могут гулять самостоятельно, их не нужно постоянно контролировать. В числе преимуществ новостроек люди также называют видеонаблюдение, охрану и контроль доступа.

Узнайте больше:  ЧП в Севастополе: после обрушения балкона трое детей находятся в тяжёлом состоянии

Около 41% респондентов считают преимуществом системы «умного дома», помогающие упростить бытовые процессы. Для 47% опрошенных важна хорошая звукоизоляция. Люди отмечают, что это повышает комфорт, особенно если в семье несколько детей. Для 33% участников опроса имеет значение социальную однородность соседей. Для 55% респондентов имеет большое значение развитая инфраструктура района, наличие школ, детских садов, медучреждений, мест для отдыха.

В кампании отмечают устойчивый интерес к проектам с продуманной инфраструктурой, безопасной территорией и цифровыми сервисами. Эти характеристики становятся определяющими для семей с детьми

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 44 лет, у которых есть дети.

источник: ЦИАН

Просмотры: 12

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.