Официально: сенаторы уточнили условия выплаты материнского капитала﻿

Материнский капитал будут выплачивать только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 декабря.

Поправки в законодательство необходимы, для того чтобы устранить лазейку в действующем законе, из-за которой семьи с детьми, получившими при рождении другое гражданство, могут претендовать на маткапитал после получения российских паспортов, — пояснила в своем Telegram-канале одна из инициаторов поправок, сенатор Елена Афанасьева.

Пока что маткапитал могут получить граждане России, независимо от даты приобретения ими гражданства, при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ. Законом добавляются к этому два условия: ребенок должен иметь гражданство по рождению; российское гражданство у родителей должно быть уже на момент рождения ребенка.

Ребенок приобретает гражданство по рождению в случаях, если:

оба родителя или единственный родитель на момент рождения ребенка имеют гражданство России;

один из родителей — гражданин России, а второй — лицо без гражданства;

один из родителей имеет гражданство России, а второй — гражданство другого государства, при условии, что ребенок родился в России либо родился за ее пределами, но не приобрел другого гражданства по рождению;

оба родителя (или единственный родитель) — иностранцы либо лица без гражданства, постоянно проживают в России, ребенок родился в России и не приобрел другого гражданства по рождению. Узнайте больше: Тысячи крымчан установили приложение народной борьбы с беспилотниками

Афанасьева обратила внимание на то, что новые требования не будут распространяться на граждан России — жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей.

автор: Дмитрий Гончарук

источник: Нотариальная палата Севастополя