Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: сенаторы уточнили условия выплаты материнского капитала﻿
актуально в республике
Официально: сенаторы уточнили условия выплаты материнского капитала﻿
иллюстрация: открытые источники

Официально: сенаторы уточнили условия выплаты материнского капитала﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 16.01.2024

Материнский капитал будут выплачивать только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 декабря.

Поправки в законодательство необходимы, для того чтобы устранить лазейку в действующем законе, из-за которой семьи с детьми, получившими при рождении другое гражданство, могут претендовать на маткапитал после получения российских паспортов, — пояснила в своем Telegram-канале одна из инициаторов поправок, сенатор Елена Афанасьева.

Пока что маткапитал могут получить граждане России, независимо от даты приобретения ими гражданства, при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ. Законом добавляются к этому два условия: ребенок должен иметь гражданство по рождению; российское гражданство у родителей должно быть уже на момент рождения ребенка.

Ребенок приобретает гражданство по рождению в случаях, если:

  • оба родителя или единственный родитель на момент рождения ребенка имеют гражданство России;
  • один из родителей — гражданин России, а второй — лицо без гражданства;
  • один из родителей имеет гражданство России, а второй — гражданство другого государства, при условии, что ребенок родился в России либо родился за ее пределами, но не приобрел другого гражданства по рождению;
  • оба родителя (или единственный родитель) — иностранцы либо лица без гражданства, постоянно проживают в России, ребенок родился в России и не приобрел другого гражданства по рождению.
Узнайте больше:  Тысячи крымчан установили приложение народной борьбы с беспилотниками

Афанасьева обратила внимание на то, что новые требования не будут распространяться на граждан России — жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей.

автор: Дмитрий Гончарук

источник: Нотариальная палата Севастополя

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.