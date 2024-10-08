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Официально: Севастополь готов к отопительному сезону на 97%
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: Севастополь готов к отопительному сезону на 97%

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:49 08.10.2024

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили готовность города к отопительному сезону 2024-2025 года. Заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов сообщил, что город готов к отопительному сезону на 97%.

Севтеплоэнерго осуществляет теплоснабжение 4 000 объектов города. Текущий и капитальный ремонт предприятий Севтеплоэнерго в рамках подготовки к отопительному сезону выполнен на 100%. Также предприятие своевременно обеспечило формирование утвержденных нормативных запасов топлива, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора профильного ведомства.

Кроме того, для оперативного реагирования на аварийные ситуации ресурсоснабжающими организациями предусмотрено 39 бригад и 52 единицы техники. Все социально значимые объекты Севастополя обеспечены резервными источниками электроснабжения в полном объеме.

Узнайте больше:  В Юхариной балке начался капремонт линий электропередачи

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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