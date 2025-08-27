Официально: симферопольские учебные учреждения готовы к новому учебному году

Заместитель главы администрации — начальник департамента образования Татьяна Сухина проинформировала о подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году.

В 48 общеобразовательных организациях города Симферополя получат общее образование 50 073 учащихся. Первоклассников — 4 863 человека.

68 дошкольных образовательных учреждений и 11 дошкольных подразделений при школах примут на обучение 16 298 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Ремонтные работы в учебных учреждениях никак не отразятся на учебном процессе.

Ведётся работа по ремонту подходных и подъездных путей к образовательным учреждениям, обновлению разметки. Продолжается работа по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Торжественная линейка 1 сентября пройдет в школах Симферополя в закрытом формате: первый звонок прозвучит для первых, девятых и одиннадцатых классов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 9