Официально: систему здравоохранения Крыма продолжат модифицировать

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вместе с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым посетил ряд учреждений здравоохранения Республики Крым.
Выездная работа началась в ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» в городе Симферополе. С учетом керченского филиала учреждение рассчитано на 562 койко-места. Помимо новой гамма-камеры, в ближайшее время здесь начнет работу и другое оборудование – еще один линейный ускоритель, который позволит пациентам получать более качественную медицинскую помощь. Кроме того, Михаил Мурашко и Сергей Аксёнов оценили ход строительства нового корпуса дневного стационара онкодиспансера.
Далее были осмотрены ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница», структурное подразделение «Медицинский офтальмологический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2». Руководители учреждений провели обзорные экскурсии, рассказали о принципах работы и представили отчеты о деятельности своих медицинских организаций.
Затем Министр здравоохранения РФ и Глава Крыма посетили ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», где в частности оценили работу Регионального сосудистого центра, общей реанимации и других отделений.
По словам Михаила Мурашко, модернизация первичного звена здравоохранения в республике проходит успешно, а предоставляемые для этих целей федеральные средства используются достаточно эффективно: в кратчайшие сроки строится и ремонтируется большое количество медицинских объектов, внедрена и применяется информационная система, обновляется оборудование.
В то же время Министр здравоохранения России отметил недостаточный уровень коммуникации между врачом и пациентом и рекомендовал Министерству здравоохранения Республики Крым определить и принять меры для укрепления доверия и улучшения отношений между пациентами и врачами.
Кроме того, Михаил Мурашко отметил устаревшую материально-техническую базу ряда крымских медицинских организаций, пообещав оценить возможности для решения этой проблемы на федеральном уровне.
В свою очередь, Сергей Аксёнов подвел общие итоги процесса модернизации системы здравоохранения республики и обозначил планы на будущее.
В настоящее время в Крыму функционирует порядка 2 300 медицинских зданий и сооружений. За десять лет было полностью модернизировано 730 зданий; выполнено 900 мероприятий по ремонту; построено около 300 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; поступило более 200 автомобилей скорой помощи; обновлено примерно 7 600 единиц медицинского оборудования.
Все это стало возможно благодаря поддержке нашего Президента и решениям, которые он принимал и принимает совместно с федеральным Министерством здравоохранения. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Сейчас мы изучаем возможности приобретения нового оборудования, в том числе «тяжелого» для онкодиспансера, чтобы крымчане и жители новых регионов были обеспечены максимально качественной помощью, – сказал Глава Крыма.
Помимо этого, продолжается работа по составлению перечня объектов, требующих капитального ремонта и дополнительного оснащения в первую очередь, а также решаются вопросы по ликвидации дефицита кадров.
Сергей Аксёнов перечислил проекты, которые планируется осуществить в ближайшее время. Среди них: строительство городской больницы в Феодосии на 450 койко-мест, реконструкция ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко», детской поликлиники в Джанкое, корпуса родильного дома в Евпатории, установка 70 ФАПов. Изучаются варианты ремонта поликлиник.
В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил федеральное Правительство и профильное Министерство в лице Михаила Мурашко за постоянную поддержку и содействие в реализации проектов для обеспечения крымчан и гостей республики качественной медицинской помощью.
Также Михаил Мурашко совместно с Сергеем Аксёновым вручил награды крымским специалистам: приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации объявлена Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации медицинским работникам Республики Крым за добросовестный труд.
Затем состоялось совещание с участием руководителей медицинских учреждений, в ходе которого обсуждались текущие и перспективные вопросы развития системы здравоохранения в Крыму.
В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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