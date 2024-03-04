Официально: систему здравоохранения Крыма продолжат модифицировать

Затем состоялось совещание с участием руководителей медицинских учреждений, в ходе которого обсуждались текущие и перспективные вопросы развития системы здравоохранения в Крыму.

В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым