Официально: ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильная
Официально: ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильная
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 07.08.2025

По состоянию на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока составляет около 75,8 млн куб. м, наливных водохранилищ – 29,4 млн куб. м. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», федерального проекта «Вода России» будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства – не позднее 2030 года.

Кроме того, Министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.

Еще одно важное направление – ремонт и модернизация сетей водоснабжения, а также магистральных водоводов.

Так, начался капитальный ремонт двух участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 9 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Средства в объеме 890 млн рублей выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Реализация проекта позволит улучшить качество водоснабжения жителей Евпатории и снизить количество аварий. Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода, – говорится в сообщении.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 7

