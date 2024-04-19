Официально: Совфед одобрил отмену пошлин за недвижимость для наследников участников СВО

Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, поясняет ТАСС.

Согласно документу, такая категория наследников освобождается от оплаты госпошлины за регистрацию в органах Росреестра сделки перехода права собственности на объекты недвижимости наследодателя к наследникам на основании свидетельств о праве на наследство.

В настоящее время при оформлении наследства наследники несут расходы на оплату нотариальных услуг, а также при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от наследодателя наследникам. Расходы на оплату госпошлины в Росреестре составляют 2 тысячи рублей за каждую сделку.

Сейчас действующее законодательство предусматривает освобождение наследников наследодателей — сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, военнослужащих ВС РФ, погибших на службе либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания, от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства.