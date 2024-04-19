Официально: Совфед одобрил отмену пошлин за недвижимость для наследников участников СВО

Ко второму чтению документа председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут также освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.
Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких, — подчеркнул Володин.
После принятия закона от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников СВО.
Сейчас при регистрации такой недвижимости родственники погибшего бойца освобождаются только от оплаты услуг нотариуса, — отмечал ранее председатель Госдумы.
Нормы законопроекта распространятся и на родственников тех участников спецоперации, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.
Согласно принятым поправкам, госпошлина не уплачивается в случае выдачи паспорта гражданина РФ гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим в качестве документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации, разрешение на временное проживание в целях получения образования, а также недееспособным лицам, являющимся лицами без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины. Такими лицами не будет уплачиваться государственная пошлина и за прием в гражданство РФ, также на них распространяются льготы при обращении за совершением некоторых нотариальных действий.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
источник: «Российская газета»
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