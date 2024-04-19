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Официально: Совфед одобрил отмену пошлин за недвижимость для наследников участников СВО
фото: Александр Сухов/РИА Новости

Официально: Совфед одобрил отмену пошлин за недвижимость для наследников участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 19.04.2024

Совет Федерации одобрил на заседании закон, освобождающий от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности в Росреестре на наследственное недвижимое имущество военных. Эта мера распространяется на наследников погибших либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел или Росгвардии, а также на погибших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов или разрушений со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов.

Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, поясняет ТАСС.

Согласно документу, такая категория наследников освобождается от оплаты госпошлины за регистрацию в органах Росреестра сделки перехода права собственности на объекты недвижимости наследодателя к наследникам на основании свидетельств о праве на наследство.

В настоящее время при оформлении наследства наследники несут расходы на оплату нотариальных услуг, а также при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от наследодателя наследникам. Расходы на оплату госпошлины в Росреестре составляют 2 тысячи рублей за каждую сделку.

Сейчас действующее законодательство предусматривает освобождение наследников наследодателей — сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, военнослужащих ВС РФ, погибших на службе либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания, от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства.

Ко второму чтению документа председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут также освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.

Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких, — подчеркнул Володин.

После принятия закона от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников СВО.

Сейчас при регистрации такой недвижимости родственники погибшего бойца освобождаются только от оплаты услуг нотариуса, — отмечал ранее председатель Госдумы.

Нормы законопроекта распространятся и на родственников тех участников спецоперации, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.

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Согласно принятым поправкам, госпошлина не уплачивается в случае выдачи паспорта гражданина РФ гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим в качестве документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации, разрешение на временное проживание в целях получения образования, а также недееспособным лицам, являющимся лицами без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины. Такими лицами не будет уплачиваться государственная пошлина и за прием в гражданство РФ, также на них распространяются льготы при обращении за совершением некоторых нотариальных действий.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

источник: «Российская газета»

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