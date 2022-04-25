Официально: спрос на бесплатные онлайн-сервисы нотариата вырос в два раза

Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик сообщил, что спрос на бесплатные онлайн-сервисы нотариата вырос в два раза. С помощью систем нотариата можно, например, проверить доверенность на подлинность. Еще важный сервис: проверка, не находится ли автомобиль в залоге. Система позволяет покупателю обезопасить себя от неприятностей в будущем.

Возможность проверить юридически значимую информацию, тем более когда это бесплатно, очень серьезно укрепляет законность и стабильность гражданского оборота, — цитирует «Российская газета» Константина Корсика.

Заявление прозвучало на пресс-конференции президента Федеральной нотариальной палаты в МИА «Россия сегодня».

Как указывается в материалах пресс-службы ФНП, чаще всего запрашивали проверку сведений о залоге движимого имущества: 6,8 миллиона раз. Данный сервис как раз позволяет узнать, не тянется ли за автомобилем финансовых хвостов. Проверку подлинности реквизитов доверенности проводили 3,9 миллиона раз. К поиску же наследственных дел граждане обращались 3,6 миллиона раз.