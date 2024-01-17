Официально: средние ставки по рыночным ипотечным программам поднялись почти до 17%. Но реальность ещё хуже

Все зависит от конкретного банка и категории клиента, отмечает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Есть разброс на рынке от 15,6% до 19%, но в среднем это действительно 16,7-17%.

Однако нередко это своего рода «рекламные» ставки, которые крупно указаны на сайтах банков, но действуют лишь при определенных условиях. Стоит лишь вчитаться в более подробные условия выдачи кредитов. Так, один из крупных банков указывает, что взять ипотеку можно по ставке от 16,7%. Однако базовая ставка — 20,8%, рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Ее можно сократить до 16,7%, лишь выполнив целый ряд условий. Среди них — внесение первого взноса более 30,1%, использование сервисов электронной регистрации, выбор жилья на дочернем сервисе банка, страхование жизни и здоровья. Кроме того, нужно иметь вклад в этом банке или его зарплатную карту. Таким образом, к клиентам предъявляются драконовские требования, считает Сырцов.

Тем не менее даже с их учетом ставка остается экстремально высокой. Другой банк указывает, что получить кредит на «вторичку» клиенты могут под 16,4%, но тут же честно обозначает, что диапазон полной стоимости кредита — 18-24,4%.

После повышения ключевой ставки ЦБ в конце 2023 года до 16% годовых банки скорректировали свои рыночные ипотечные ставки до 17-18%, говорит директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. Это значительно снизило доступность жилья — ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру стоимостью 12 млн рублей теперь составляет более 160 тыс. руб. Если ставка ЦБ останется неизменной, дальнейшего подорожания ипотеки не ожидается, прогнозирует Азизов. «Пока более реалистичным вариантом представляется плавное понижение ключевой ставки, — считает он. — При хорошем развитии макроэкономической ситуации этот процесс может начаться к весне, а к лету ключевая ставка может достигнуть 10-11%. Тогда рыночные ипотечные ставки выйдут на вполне рабочий уровень 11-12%. Однако сейчас едва ли можно сделать более однозначный прогноз из-за ряда глобальных экономических факторов».

Ставки по льготной ипотеке на новостройки и «Семейной ипотеке» добрались до разрешенного предела — в 8% и 6% соответственно.

Ипотечный рынок лихорадит уже более полугода из-за повышений ставки ЦБ, различного рода ужесточений льготной ипотеки и выдачи ипотечных кредитов вообще. Очередной дедлайн (приближающиеся сроки окончания льготных программ, их ужесточения, ожидание роста ставок) пока приводит лишь к тому, что россияне с большим ажиотажем скупают жилье. Что, в свою очередь, поддерживает цены. В январе очередным триггером стал конфликт между банками и застройщиками из-за требования кредитных учреждений платить комиссии за выдачу льготных кредитов.

Выдачи ипотеки в декабре были больше, чем в декабре 2022 года, на 11%, сообщает ДОМ.РФ. Вторичный рынок просел на 12%, зато первичный вырос на 59%.

Застройщикам даже не особенно понадобились традиционные предновогодние акции. На фоне высокой потребительской активности они объявляют спецпредложения лишь в знак лояльности клиентам, говорит Сырцов. При этом средний размер скидок в декабре 2023 года вернулся на стандартный уровень — 3%, максимальный показатель сократился до 23%. Праздничные акции проводились в каждом четвертом проекте на первичном рынке, что намного меньше результатов 2022 года. Годом ранее девелоперы установили дисконт почти во всех комплексах, кроме элитных, где традиционно отсутствуют открытые скидки. Для сравнения, самый большой за последнее время средний размер скидок — 7% — отмечался в апреле 2023 года, а максимальный дисконт в конкретном проекте за период с октября 2022 года по март 2023 года был в 63,3%.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в целом, по данным ЦБ, за последний год выросла не так значительно, как ипотечные ставки. Если в начале года она равнялась 6,65%, то в ноябре — 8,18%. Это объясняется все большей долей спроса на первичное жилье, которое покупают по госпрограммам.

источник: «Российская газета»