Официально: средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина РИА Новости.

Средний размер страховой пенсии по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля, подсчитала парламентарий.

Индексация состоится уже 1 января. В последующие два года индексация будет проводиться в два этапа: 1 февраля и 1 апреля с общим ростом около 7,5—8% ежегодно.

Страховая пенсия выплачивается россиянам при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца. Чтобы пенсию назначили, мало достичь пенсионного возраста. Еще надо набрать нужное количество пенсионных баллов и заработать необходимый трудовой стаж. Как в 2025 году, так и в 2026-м это минимум 30 баллов и от 15 лет стажа. Что касается социальной пенсии, то ее размер не зависит от трудового стажа и взносов. Ее получателями являются россияне, у которых не хватает стажа, или нет его вообще.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что, оформляя пенсию, важно не ограничиваться одним заявлением о ее назначении. Стоит подать в Социальный фонд России и отдельное обращение с просьбой указать, какие периоды стажа и какие суммы заработка учтены при расчете выплаты.

До 2002 года учитывают периоды работы, которые подтверждены документально, например, записью в трудовой книжке или справкой о работе. После 2002 года учитывают только периоды, за которые работодатель отчислял страховые взносы в Пенсионный, а сейчас в Социальный фонд. Также для определения права на пенсию учитывают нестраховые периоды, в том числе службу в армии, время ухода за ребенком до полутора лет, за престарелыми, инвалидами.

