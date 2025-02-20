Официально: среднюю обеспеченность населения Крыма жильем увеличат до 25,5 кв. м на человека

Средняя обеспеченность населения Крыма жильем с 2014 года выросла с 15,4 до 22 кв. м жилья в расчете на одного человека. Планируется, что этот показатель достигнет 25,5 кв. м к 2030 году за счет активного развития рынка, сообщили

По итогам 2024 года ожидается, что общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в Республике Крым составит 22 кв. м. К 2030 году обеспечение граждан жильем составит не менее 25,5 кв. м на человека, — сказали в министерстве.

Увеличить обеспеченность планируется в основном за счет прироста по объему ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году. По итогам 2024 года в республике ввели в эксплуатацию рекордные 1,24 млн кв. м, 329 тыс. из них — в многоквартирных домах. Как отметили в министерстве, в 2025 году планируется сохранить положительную динамику.

Такие ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилья позволят повысить среднюю обеспеченность населения Республики Крым жильем, которая в настоящее время меньше, чем в среднем по Российской Федерации. По итогам 2023 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в Республике Крым составила 21,4 кв. м против 28,5 кв. м в среднем по стране и 27,9 кв. м по Южному федеральному округу, — добавили в министерстве.

Общий объем ввода жилья на территории республики с 2014 года составил 8,52 млн кв. м. В предыдущие десять лет, с 2003 по 2013 годы — 5,18 млн кв. м. В основном строительство многоквартирных жилых домов сконцентрировано в крупных городах и приморских районах. В 2025 году в строительстве больше всего объектов находится в Симферополе, Евпатории, в городах Саки и Судак. Также динамично застраиваются Ялта, Керчь, Алушта и Феодосия. Запущены крупные проекты по комплексному развитию территорий. Например, в селе Приветное городского округа Алушта планируется к строительству 1,9 млн кв. метров жилья.

источник: ТАСС