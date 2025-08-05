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Официально: туристы меньше жалуются на крымские отели и санатории
фото: © РИА Новости . Павел Львов

Официально: туристы меньше жалуются на крымские отели и санатории

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 05.08.2025

Гости курортов Крыма стали гораздо меньше жаловаться на объекты размещения, в которых отдыхают. Причину в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым назвала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.

У нас стало очень мало жалоб, но изменилась нормативно-правовая база. Теперь Роспотребнадзор принимает жалобы от туриста только в том случае, если он до этого подал жалобы в письменном виде именно в той гостинице, в которой он проживал, на те факты, которые его не удовлетворили, – объяснила специалист.

При этом гостиница или санаторий на письменную жалобу должна дать письменный же ответ. И, если ответ не удовлетворяет гостя, тогда он может обратиться в Роспотребнадзор.

В этом случае Роспотребнадзор совместно с прокуратурой проводит проверку. Но, если гостиница ответила на претензию и проблема была аннулирована, то тогда повода подать жалобу нет, – сказала Марнопольская.

Такой порядок руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым назвала правильным, так как ранее надзорные органы были вынуждены реагировать на все, даже анонимные, жалобы, зачастую субъективные, что отнимало много сил у Роспотребнадзора и у самих отельеров.

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Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов. А процент бронирования отелей и санаториев на август достиг 66%, на сентябрь – 53%, и этот показатель продолжает расти.

Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

источник: РИА Новости Крым

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