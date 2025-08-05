Официально: туристы меньше жалуются на крымские отели и санатории

У нас стало очень мало жалоб, но изменилась нормативно-правовая база. Теперь Роспотребнадзор принимает жалобы от туриста только в том случае, если он до этого подал жалобы в письменном виде именно в той гостинице, в которой он проживал, на те факты, которые его не удовлетворили, – объяснила специалист.

При этом гостиница или санаторий на письменную жалобу должна дать письменный же ответ. И, если ответ не удовлетворяет гостя, тогда он может обратиться в Роспотребнадзор.

В этом случае Роспотребнадзор совместно с прокуратурой проводит проверку. Но, если гостиница ответила на претензию и проблема была аннулирована, то тогда повода подать жалобу нет, – сказала Марнопольская.

Такой порядок руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым назвала правильным, так как ранее надзорные органы были вынуждены реагировать на все, даже анонимные, жалобы, зачастую субъективные, что отнимало много сил у Роспотребнадзора и у самих отельеров.

Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов. А процент бронирования отелей и санаториев на август достиг 66%, на сентябрь – 53%, и этот показатель продолжает расти.

Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

источник: РИА Новости Крым