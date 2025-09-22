Официально: туристы не отменяют туры в Крым

Аннуляций туров в Крым пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать снижения спроса на направление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, — говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что реакция туристов на подобные события наступает через два-три дня.

Крым — это семейный отдых, людям нужно время на принятие решения. А кто-то уже находится в дороге, — объяснил он.

Эксперты ожидают кратковременного снижения объемов бронирования туров в Крым.

При текущем информационном фоне в ближайшие дни объем бронирований туров в Крым может снизиться, однако в течение недели спрос по направлению восстановится. Долгосрочного влияния не будет, — полагают в компании «Алеан».

При атаке украинских БПЛА на Крым 21 сентября погибли 3 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым