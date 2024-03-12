Официально: услуги нотариуса можно будет получить с помощью личных гаджетов﻿

Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик в эксклюзивном интервью «Российской газете» сообщил, что записаться к нотариусу можно будет через мобильное приложение. Получить выписку из реестра недвижимости с фамилиями хозяев можно не выходя из дома. Время регистрации квартиры в Росреестре через нотариуса сократилось до нескольких часов, ведутся работы, чтобы процедура проходила в режиме онлайн. Кроме того, за считанные минуты через нотариуса можно переслать юридически важный документ из одного конца страны в другой.

Всего за год в режиме онлайн, то есть без визита к нотариусу, было совершено почти 800 тысяч нотариальных действий.

Константин Анатольевич, давно не новость, что мир изменился, стал цифровым. Наши люди сегодня не то что на такси в булочную, но даже пешком туда не ходят. Все заказывают онлайн. Нотариусы адаптируются к современным реалиям?

Константин Корсик: Конечно.

Вот, например, мобильные приложения сегодня — это тренд. И не новый. А мы сможем связываться с нотариусом через мобильное приложение?

Константин Корсик: Уже разработано и запускается в эксплуатацию мобильное приложение «Нотариат.РФ», где в одном разделе будут собраны и поиск нотариуса, и запись к нему, и доступ ко всем нашим публичным реестрам и сервисам, вся полезная информация и юридические советы, и проверка документа по QR-коду. Это очень удобное приложение, уверен, что оно будет полезно. К концу марта оно должно быть готово, и мы будем стремиться к его интеграции с порталом Госуслуг.

Кстати, о Госуслугах. Хочется спросить…

Константин Корсик: Знаю, о чем, и мой ответ: да. В прошлом году Федеральная нотариальная палата совместно с минцифры запустили новый сервис «Универсальная запись к нотариусу» на портале Госуслуг. Такой вариант записи — еще один важный «цифровой» инструмент, который повышает доступность квалифицированной правовой помощи и может быть удобен для активных пользователей портала Госуслуг. Данный сервис сейчас набирает популярность.

Недавно сообщалось, что время регистрации квартиры в Росреестре, если сделка оформлена через нотариуса, составляет несколько часов.

Константин Корсик: С Росреестром мы постоянно работаем, чтобы ускорить регистрацию прав по нотариально удостоверенным сделкам, вплоть до онлайн. Недавно созданный сервис для удаленного получения выписок из ЕГРН на портале Федеральной нотариальной палаты также стал востребованным. Как и другие наши удаленные нотариальные действия, которые можно совершить онлайн.

Так понимаем, про цифровизацию Вы можете много и долго рассказывать…

Константин Корсик: Да, в этом году исполняется 10 лет нашей Единой информационной системе нотариата. Мы гордимся тем, что сами разработали и создали эту уникальную цифровую платформу, у которой не было аналогов в мире. Именно эта система стала платформой для активной цифровизации нотариата. Например, сегодня мы уже оперируем машиночитаемыми доверенностями, в совместной разработке которых мы участвовали с ФНС. Мы давно и успешно включены в систему межведомственного электронного взаимодействия, чтобы нотариус мог работать в режиме одного окна. Сейчас это стало привычной нормой, когда нотариус сам получает необходимые сведения государственных реестров, сам направляет в электронном виде документы для государственной регистрации, а заявителю не нужно самому бегать по инстанциям, запрашивать, ждать — все происходит удобно и очень быстро.

Минюст, со своей стороны, оказывал содействие в оперативной разработке нормативных актов, подготовке соответствующих приказов минюста, чтобы новеллы «закона о цифровом нотариате» заработали в срок и эффективно.

А можно сделать так, чтобы вообще по всем нотариальным действиям не надо было приходить лично к нотариусу? Например, нужна доверенность, нажал кнопку в приложении, раз — и она готова.

Константин Корсик: А вот здесь, в погоне за технологичностью, очень важно не переступить ту грань, когда вся система безопасности и защиты, которую дает нотариальное удостоверение, может в одночасье обрушиться. Ведь что делает нотариус, когда к нему приходит человек…

Что?

Константин Корсик: Он не просто удостоверяет личность, проводит правовую экспертизу и ставит печать на документе — нотариус прежде всего проверяет, понимает ли человек последствия своих действий, разъясняет их, тем самым защищает человека и его имущество от нежелательных последствий, введения в заблуждение, обмана, каких-то рисков. Огромный опыт и квалификация нотариусов позволяют на этой стадии выявлять множество мошеннических действий, обмана людей, причем порой — своими же близкими, и прежде всего — социально незащищенных. Поэтому мы и называем нотариальную деятельность не только защитой прав, но и предупредительным правосудием. Никакой алгоритм сегодня с этим не справится.

Не справится…

Константин Корсик: Более того, даже в части дистанционного установления личности и общения — посмотрите, насколько сегодня искусственный интеллект научился дистанционно подделывать и голос, и внешность. Как мы можем гарантировать удаленно, что это действует настоящий заявитель, а не фейк? И как мы проверим удаленно, что человек, например, действует не под принуждением?

Про дипфейки сегодня все наслышаны. Действительно, по важным вопросам лучше встречаться лицом к лицу.

Константин Корсик: Нотариус несет полную имущественную ответственность — в случае своей вины полностью возмещает весь ущерб. Значит и нотариус должен быть уверен в ситуации. Зато вот в нашей работе использовать и развивать искусственный интеллект нотариату необходимо. И мы работаем в этой части.

Каковы перспективы искусственного интеллекта в нотариальных конторах?

Константин Корсик: Ряд рутинных задач можно переложить на искусственный интеллект, начиная от обработки массивов данных, первичного анализа и до взаимодействия с государственными реестрами, подготовки проектов документов. Это позволит еще больше ускорить совершение нотариальных действий, повысить точность и детальность правовой экспертизы, даст нотариусу еще более сфокусироваться на своей главной задаче.

Вот мы и разрабатываем технологии там, где они помогают, ускоряют, но не допускают роста рисков, главное — защищенность.

Приведите примеры.

Константин Корсик: Хороший пример — та же «нотариальная телепортация», мгновенная передача документов, которую в первую очередь оценили там, где огромные расстояния или критичным параметром является срок предоставления документа. Такие нотариальные действия кардинально меняют характер нотариальной деятельности, сохраняя ее суть.

Одна из принципиально значимых задач на ближайшее будущее — развитие государственной инфраструктуры приема документов в электронном виде. Уже не первый год нотариусы могут оформлять юридически значимые документы в цифровом виде, минуя бумажный формат. Чтобы заявитель мог воспользоваться всеми преимуществами «цифры» в этой части, важно обеспечить возможность предъявлять такие документы по месту требования в электронном формате.

Вот с этого места можно поподробнее?

Константин Корсик: Подобный цифровой документооборот уже практикуется с кредитными организациями, например, в рамках сервиса «Электронная нотариальная доверенность». Также совместно со Сбербанком реализован пилотный проект «Получение наследства без визита в банк» с использованием электронного свидетельства о праве на наследство. Аналогичные технологии могли бы применяться и в связке с государственными и муниципальными органами власти.

Различные дистанционные технологии особенно могут пригодиться в дальних районах.

Константин Корсик: Конечно же, труднодоступные и малонаселенные регионы благодаря нашим технологиям получили новые возможности. Подчеркну: получили уже сейчас, а не в отдаленном будущем. Даже для традиционных нотариальных действий на выезде, что крайне нужны, например, в тундре, используются электронные технологии.

В тундре?

Константин Корсик: Мы приобрели для нотариусов мобильные комплекты, представляющие собой полноценный офис. Это специальные десятикилограммовые чемоданчики со всем необходимым для работы на выезде — от видеокамеры и цифрового планшета до скрепки и лупы с подсветкой.

С помощью портативного комплекта можно удостоверить и дистанционную сделку. Еще в 2021 году нотариус удостоверил первую на Ямале дистанционную сделку с недвижимостью. Помог жителю поселка Тазовский продать свою квартиру в Краснодаре. С 2022 года нотариусы получили возможность совершать больше многодневных выездов в труднодоступные места, поскольку им компенсируется за счет самого нотариата все проведенное там время.

А сейчас эти мобильные комплекты оказались очень полезны и в налаживании нотариальной деятельности на воссоединенных территориях России, где нотариусам порой приходится работать в условиях перебоев со связью или на выезде, где нет должной инфраструктуры.

Это важный вопрос. Как там сейчас работают нотариусы?

Константин Корсик: Нотариусы работают во всех четырех регионах. Совместно с минюстом мы провели большую работу по созданию нотариальных палат, переобучению нотариусов, проведению квалификационных экзаменов. Федеральная нотариальная палата обеспечила техническую инфраструктуру для подключения всех нотариусов к ЕИС нотариата, в том числе и помогала в обеспечении нотариальных контор на местах оборудованием. Если в ДНР и ЛНР к моменту воссоединения уже работали республиканские нотариальные палаты, которые и до этого так или иначе ориентировались на российское законодательство, то в Запорожье и Херсоне все пришлось делать с нуля. Конечно же, ситуация в ряде регионов осложнена боевыми действиями, что накладывает свой отпечаток на работу нотариусов. И очень важно, что нотариальная деятельность была здесь оперативно восстановлена — это принципиально значимый вопрос для людей и в части социальных потребностей, и экономических — гражданский оборот развивается, а значит — нуждается в обеспечении его стабильности и законности.

Традиционно людей интересует вопрос нотариальных тарифов. Недавно начали действовать новые правила. Что и как изменилось?

Константин Корсик: В прошлом году законодатель решил застарелую проблему с нотариальными тарифами. Вы знаете, что нотариат не получает бюджетных средств — нотариусы обеспечивают работу нотариальных контор исключительно за счет взимаемых тарифов. И за счет этих же средств нотариат России обеспечивает всю свою деятельность — это и масштабная цифровизация, и поддержка работы нотариусов в труднодоступных и малонаселенных местностях, и предоставление льгот, и нотариальные архивы, вся организационная структура в целом — все исключительно за счет самого нотариата. В течение десятков лет нотариальные тарифы, установленные в Налоговом кодексе Российской Федерации, не индексировались, они изначально не соответствовали реальным потребностям самофинансирования. Скажем так, тариф на совершение юридически значимого действия, требующего высокой квалификации, часто был заметно ниже, чем стоимость одной чашки кофе. Конечно же, ни о каком существовании нотариата в этих условиях и речи быть не могло. Поэтому много лет регулятором реальной стоимости обращения к нотариусу была так называемая оплата услуг правового и технического характера. Эта система долго совершенствовалась, ей был придан законом обязательный статус, но она все равно продолжала вызывать непонимание и раздражение у населения — само слово «услуги» малоприменимо к нотариальной деятельности. Поэтому законодатель принял долгожданный закон, которым установил новую тарифную систему — прозрачную и справедливую.

В чем она справедлива?

Константин Корсик: Теперь нотариальный тариф имеет региональную составляющую, которая учитывает множество очень важных факторов для соответствия реальной ситуации в каждом регионе нашей страны. Это и величина прожиточного минимума, и количество совершаемых нотариальных действий, и ряд других коэффициентов. В формуле, которую разработали ученые и утвердил минюст, есть параметры, которые учитывают и сложность совершения нотариального действия, трудозатраты, и необходимые капитальные и текущие затраты на содержание нотариальной конторы, архивов нотариальных палат, содержание ЕИС нотариата. Поэтому для каждого нотариального действия для каждого отдельного региона тариф рассчитывается так, чтобы он соответствовал социально-экономическим реалиям. В итоге получилось так, что и социально значимые нотариальные действия доступны для всех граждан, и, например, удостоверение сделок с недвижимостью также стало еще более доступным — сегодня как никогда выгодно обратиться к нотариусу, чтобы получить максимальную правовую защиту своих прав на недвижимость.

А насколько социально доступны тарифы?

Константин Корсик: Социологические исследования в России показали — среднестатистический гражданин в течение своей жизни обращается к нотариусу менее одного раза. То есть далеко не все наши граждане вообще хоть раз в жизни приходят к нам, некоторые — 1-2 раза в жизни. Часто обращаются к нотариусу люди, ведущие экономически активный образ жизни — те, кто совершает сделки, выдает согласия на сделки или выезд детей за границу, доверенности на различные действия и так далее. Я не говорю сейчас о наследственных делах — они у людей также возникают не чаще 1-2 раз в жизни. Тем более сейчас, когда активная цифровизация вытеснила из оборота бумажные копии, огромное количество поводов для обращения к нотариусу исчезло. То есть сегодня большинство нотариальных действий совершается для экономически и социально активного населения или бизнеса. И это справедливо, когда средства налогоплательщиков, которые не обращаются к помощи нотариуса, не расходуются, а существующая оплата экономически обоснованна. Тем более что для тех граждан, которым требуется социальная поддержка, установлен перечень льгот.

Какие льготы сейчас предоставляются?

Константин Корсик: От уплаты нотариальных тарифов полностью освобождены 16 категорий граждан, включая ветеранов ВОВ, инвалидов, детей-сирот и др. У многих граждан есть льготы на оплату регионального тарифа, которые установлены приказом Минюста России от 12.09.2023 № 253. Например, 100%-ная льгота на него действует для несовершеннолетних при удостоверении сделки по отчуждению их недвижимости. Значительный перечень льгот был инициирован нотариатом в связи с началом СВО — туда вошли льготы для беженцев, мобилизованных, военнослужащих и членов их семей.

В целом по стране нотариусы ежегодно предоставляют льготы на несколько миллиардов рублей. При этом даже по нотариальным действиям, совершенным бесплатно, сохраняется полная имущественная ответственность нотариуса. А суммы предоставленных льгот, как и расходы на масштабные социальные, цифровые и иные инициативы, нотариату не возмещаются.

А сейчас для того, чтобы в нынешних условиях сделать переход на новую систему максимально незаметным для населения, Федеральная нотариальная палата приняла решение о сохранении нотариального тарифа на уровне прошлого года. Конечно, это для нас очень непросто — инфляция также отражается на всех расходах каждого нотариуса, они растут, как и тарифы ЖКХ, все прочие расходы — а тарифы остаются на прежнем уровне. Но мы уверены, что это необходимо сегодня, чтобы максимально облегчить для людей сложности, помочь нашей стране в условиях СВО — нотариусы делают очень много в этой части.

Какую помощь оказывают нотариусы в связи с СВО?

Константин Корсик: У нас еще со времен пандемии, и даже раньше, была выработана практика немедленного реагирования на общественные потребности. Так, с началом СВО мы сразу ввели и постоянно расширяли собственную систему льгот и помощи — для беженцев, для участников СВО и членов их семей, для мобилизованных граждан. Это и финансовые льготы, и выезды нотариусов туда, где необходима квалифицированная юридическая помощь. И гражданская помощь нотариусов и нотариальных палат в части сбора средств, материальной помощи и волонтерского участия, для наших военнослужащих, для раненых, для помощи вынужденным переселенцам — она тоже стала масштабной и системной с первых дней СВО. Вклад нотариусов в помощь участникам СВО неоднократно отмечался органами государственной власти: территориальными управлениями Министерства юстиции РФ, главами, представителями правительства и законодательных собраний регионов, представителями минобороны и другими.

Нотариат активно взаимодействует с различными общественными организациями. Так, в мае 2023 года Федеральная нотариальная палата заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а нотариальные палаты субъектов РФ подписали такие соглашения с региональными филиалами фонда по всей стране. Наша общая цель — совершенствование механизма оказания правовой помощи участникам СВО и правового информирования ветеранов и членов их семей. Все это время в адрес нотариусов России поступают слова благодарности от общественных, медицинских и благотворительных организаций, командования воинских частей и рядовых военнослужащих.

источник: «Российская газета»