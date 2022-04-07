Официально: установлен новый порядок признания лица инвалидом

В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с личным присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий.

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения. Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 «О признании лица инвалидом»

Источник: КонсультантПлюс

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