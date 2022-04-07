реклама крым
Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Официально: установлен новый порядок признания лица инвалидом

crimeapress_news



реклама в крыму


Международный день инвалидов. Как сделать его особенным, знает севастопольский «Доброволец»
Фото: adamtepl,pixabay.com

Официально: установлен новый порядок признания лица инвалидом

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:35 07.04.2022

В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с личным присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий.

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения. Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Узнайте больше:  Официально: до конца года застройщики должны передавать дольщикам недвижимость по особым правилам

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 «О признании лица инвалидом»

Источник: КонсультантПлюс

 


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.