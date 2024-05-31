Официально: установлены сроки догазификации садоводческих участков

Президент РФ Владимир Путин, Московский Комсомолец, поручил правительству к 1 августу утвердить график догазификации садоводческих участков. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Как стать участником программы бесплатной газификации в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ)?

Глава государства рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ « при участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в газифицированных населенных пунктах». На этих собраниях дачники должны принять решения о бесплатном технологическом присоединении оборудования граждан к газораспределительным сетям.

За основу решений внеочередных собраний членов СНТ предлагается взять проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством РФ. Вместе с местным оператором газификации должны быть утверждены планы-графики.

Сегодня в нашей стране зарегистрировано около 76 тыс. садовых некоммерческих товариществ. Из них седьмая часть, около 11 тыс., расположена в Московской области. Около 15 млн граждан являются владельцами недвижимости в таких загородных поселениях. На текущий момент уровень газификации СНТ ниже, чем городских (73,8%) и сельских (64%) населенных пунктов.

Такой невысокий уровень обеспечения «голубым топливом» СНТ возник во многом из-за их юридического статуса. Не секрет, что подавляющее большинство товариществ исторически возникло на окраинах крупных городов и поселков. Со временем нередко они сливались с ними. Однако формальный статус земель товариществ по ряду параметров отличался от юрисдикций соседних территорий. Это приводило к тому, что многие постройки в СНТ не подпадали под действие программы газификации, которая успешно реализуется в 72 регионах России с 2021 года и уже помогла подвести газ к границам 1,1 млн участков.

Чтобы исправить эту ситуацию Правительство РФ недавно расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Постановление об этом 17 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов», — говорится в Telegram-канале кабинета министров.

Для того чтобы стать участником программы, на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении.

Очевидно, что благодаря включению в программу социальной газификации садоводческих товариществ уровень комфорта владельцев дачных домов вырастет. Так, из-за дешевого топлива они смогут проживать в загородных домах семьями весь год, а не только летом.

К тому же социальный проект повысит благосостояние дачников. По оценкам экспертов, стоимость газифицированных домовладений в СНТ вырастет минимум на 20%. Эти объекты станут более привлекательны для инвесторов, что придаст импульс развитию рынка загородной недвижимости.

Отметим, что большинство затрат по догазификации государство возьмет на себя. В правительстве пообещали выделить на социальную газификацию в 2024 году 1 млрд руб. Участники программы получат субсидии на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям.

источник: Московский Комсомолец