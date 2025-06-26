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Официально: утверждены признаки неиспользования земельных участков
фото: pikist.com

Официально: утверждены признаки неиспользования земельных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:10 26.06.2025

К перечню признаков неиспользования земельного участка отнесены:

  • Захламление более половины земельного участка отходами;
  • Отсутствие зарегистрированной постройки на территории;
  • Сады и огороды, которые заросли сорняками.

За неиспользование по целевому назначению земельного участка… предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов, — рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Однако, по его словам, с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028-го.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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