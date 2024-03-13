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Официально: в 2023 году участниками СЭЗ в у фактически вложено более 100 млрд. рублей инвестиций
Фото: rk.gov.ru

Официально: в 2023 году участниками СЭЗ в Крыму фактически вложено более 100 млрд. рублей инвестиций

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:59 13.03.2024

В 2023 году участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму фактически вложено более 100 млрд. рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

По итогам прошлого года участниками СЭЗ осуществлено инвестиций в 2,5 раза больше, чем в 2022 году — 40,2 млрд. рублей, в том числе капитальных вложений — более 70 млрд. рублей, что в 3 раза больше, чем за 2022 год. Также согласно отчетам, было создано более 8,7 тыс. рабочих мест, — рассказала Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, ведение бизнеса в условиях СЭЗ позволяет субъектам хозяйствования в период действия ограничительных мер развиваться, создавать и сохранять рабочие места. Кроме того, наблюдается положительная динамика объема выручки и поступления налога на прибыль. Это свидетельствует об оживлении экономической активности, увеличении объема производства товаров и услуг.

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По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

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