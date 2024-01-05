Официально: в 2023 году в Республике Крым отдохнуло 5,2 млн. туристов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что, несмотря на логистические ограничения, туристическая отрасль региона справляется со всеми сложностями.

Он уточнил, что по данным министерства курортов и туризма РК, на 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн. туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.

Из них 58% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, – сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов проинформировал, что в январские праздники отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тыс. гостей.

Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95% и выше, – подчеркнул Глава РК.