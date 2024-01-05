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Официально: в 2023 году в Республике отдохнуло 5,2 млн. туристов
Фото: glava.rk.gov.ru

Официально: в 2023 году в Республике Крым отдохнуло 5,2 млн. туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Отдых 16:35 05.01.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что, несмотря на логистические ограничения, туристическая отрасль региона справляется со всеми сложностями.

Он уточнил, что по данным министерства курортов и туризма РК, на 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн. туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.

Из них 58% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, – сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов проинформировал, что в январские праздники отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тыс. гостей.

Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95% и выше, – подчеркнул Глава РК.

 

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