Официально: в 2026 году в Севастополе будут действовать пониженные ставки по УСН

Депутаты Законодательного собрания города Севастополя 17 апреля 2026 года приняли Закон № 907 «О внесении изменений в статью 2 Закона города Севастополя от 3 февраля 2015 года № 110-ЗС «О налоговых ставках по отдельным налогам», которым продлили действие пониженных ставок налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
В 2026 году в Севастополе будет действовать ставка 4%, если объектом налогообложения являются «доходы», и 10% — если применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Для налогоплательщиков, которые осуществляют виды экономической деятельности, включенные в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности по направлениям:
- класс 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях») и подкласс 03.2 «Рыбоводство» раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
- раздел P «Образование» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 85.3 «Обучение профессиональное», группы 85.22 «Образование высшее» и 85.42 «Образование профессиональное дополнительное»);
- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 92.1 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари»).
Введена льготная ставка 3% для объекта налогообложения «доходы», и 5% — для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Кроме того, введены новые льготные ставки:
1% — для объекта налогообложения «доходы» и 5% для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности в группы:
- 01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»;
- 02 «Деятельность консультирования и работы в области компьютерных технологий»;
- 09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая»;
- подгруппу 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», вид 62.03.13 «Деятельность по сопровождению компьютерных систем» раздела J «Деятельность в области информации и связи;
- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в группу 86.23 «Стоматологическая практика»).
Применять принятые пониженные ставки налогоплательщики смогут с 1 января 2026 года.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
