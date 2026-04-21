Официально: в 2026 году в Севастополе будут действовать пониженные ставки по УСН
Официально: в 2026 году в Севастополе будут действовать пониженные ставки по УСН

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 12:44 21.04.2026

Депутаты Законодательного собрания города Севастополя 17 апреля 2026 года приняли Закон № 907 «О внесении изменений в статью 2 Закона города Севастополя от 3 февраля 2015 года № 110-ЗС «О налоговых ставках по отдельным налогам», которым продлили действие пониженных ставок налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В 2026 году в Севастополе будет действовать ставка 4%, если объектом налогообложения являются «доходы», и 10% — если применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Для налогоплательщиков, которые осуществляют виды экономической деятельности, включенные в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности по направлениям:

  • класс 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях») и подкласс 03.2 «Рыбоводство» раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
  • раздел P «Образование» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 85.3 «Обучение профессиональное», группы 85.22 «Образование высшее» и 85.42 «Образование профессиональное дополнительное»);
  • раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в подкласс 92.1 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари»).
Введена льготная ставка 3% для объекта налогообложения «доходы», и 5% — для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Кроме того, введены новые льготные ставки:

1% — для объекта налогообложения «доходы» и 5% для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности в группы:

  • 01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»;
  • 02 «Деятельность консультирования и работы в области компьютерных технологий»;
  • 09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая»;
  • подгруппу 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», вид 62.03.13 «Деятельность по сопровождению компьютерных систем» раздела J «Деятельность в области информации и связи;
  • раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (за исключением видов экономической деятельности, включенных в группу 86.23 «Стоматологическая практика»).

Применять принятые пониженные ставки налогоплательщики смогут с 1 января 2026 года.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

реклама в крыму

