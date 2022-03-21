Официально: в 95% случаев севастопольская вода отвечает санитарным нормам

Севастополь на ближайшие два года обеспечен водой. Чернореченское водохранилище заполнено на 94,7%, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя. На сегодняшний день наличие воды составляет 60 млн 857 тысяч кубометров при максимальном объеме водохранилища в 64,2 млн кубометров. Но, как известно, важно не только количество, но и качество. Одной из наиболее востребованных услуг испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции «Севастопольского ЦСМ» является анализ воды.

Основная масса исследований приходится на водопроводную воду. Также севастопольцы обращаются с образцами, взятыми из индивидуальных скважин. Как правило, в 95% случаев материал отвечает санитарным нормам и лишь в 5% взятых проб была выявлена кишечная палочка или отклонения в показателях общего микробного числа, – отмечает и.о. руководителя ФБУ «Севастопольский ЦСМ» Наталья Кривенко.

В 2021 году в центре было исследовано 385 проб.

Чтобы исследование было максимально точным, специалисты ЦСМ стандартизации и метрологии рекомендуют придерживаться некоторых правил при заборе образцов воды:

наливать в чистую (желательно новую) тару до самого горлышка, чтобы воздуха в бутылке оставалось как можно меньше;

после наполнения бутылку необходимо сразу же закрыть крышкой;

пробы на анализ желательно отправить в течение 5 часов.

Для более точного анализа водопроводной воды необходимо перед отбором пробных образцов сливать воду в течение двух-трех минут. А потом наливать емкость под минимальным напором. Воду набирают переливом: после того как жидкость заполнила бутылку до краев, желательно ее не отключать и дать перелиться еще около трех объемов емкости.

Воду из скважины, прежде чем набрать в емкость, необходимо сливать в течение нескольких минут до уравнивания температуры воды. Наливать воду рекомендуется небольшой струйкой (диаметр струи не более 0,5 см), при этом бутылку желательно расположить так, чтобы вода стекала по стенке.

Это позволит избежать лишнего газообмена, который может отразиться на точности исследований.

Информация предоставлена пресс-службой «Севастопольского ЦСМ»

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